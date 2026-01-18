Franca vive um momento histórico neste início de 2026. A cidade começa neste domingo a operação de um novo sistema de transporte coletivo, mais moderno, eficiente e pensado para as pessoas. Trata-se de um avanço na mobilidade urbana, com impacto direto na qualidade de vida da população e no desenvolvimento do município.

O novo modelo marca uma virada no transporte público da cidade. Com contrato de concessão com duração de 20 anos e subsídios garantidos por lei, Franca passa a contar com um sistema estruturado para crescer junto com a cidade, oferecendo previsibilidade, eficiência e foco no cidadão.

Um dos principais destaques é a redução da tarifa, que passa a custar R$ 4,00 a partir deste domingo, 18. A medida é viabilizada por meio de subsídio municipal e coloca Franca na vanguarda do transporte público no Brasil. A Prefeitura seguirá investindo para garantir a redução da passagem e a qualidade do sistema, sem prejuízo aos direitos dos usuários.

Todas as gratuidades atualmente existentes estão mantidas, incluindo benefícios para estudantes, aposentados por invalidez, pessoas com deficiência e trabalhadores sindicalizados. O objetivo é claro: tornar o transporte público mais acessível, justo e atrativo para toda a população.

Um novo sistema com muitas melhorias

Além da tarifa reduzida, o novo sistema traz melhorias significativas na operação. A frota será ampliada de 58 para 65 ônibus, um crescimento de 12%. Nos horários de pico, haverá 16% mais partidas, reduzindo o tempo de espera e a superlotação. Aos finais de semana, o número de viagens aumenta em 22%, enquanto no período noturno o reforço chega a 32%.

São mais veículos, mais horários e intervalos menores entre as viagens, especialmente nas linhas mais movimentadas, o que faz com que o transporte coletivo de Franca passe a ser parte da solução para a mobilidade urbana.

Com planejamento, investimento e diálogo, Franca escreve um novo capítulo em sua história. Um transporte público mais moderno, humano e eficiente.