O caminhoneiro Cláudio Aparecido Martins, de 46 anos, ficou ferido após se envolver em um grave acidente na tarde desta sexta-feira, 16, na rodovia Antônio Ignacio Sobrinho, no trecho que liga os municípios de Buritizal e Jeriquara, na região de Franca.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista conduzia uma carreta por um trecho de descida da rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção. O veículo atravessou a pista contrária, saiu da estrada e desceu por um barranco, parando às margens do córrego Ribeirão da Bandeira.

Durante o trajeto fora da pista, o caminhão derrubou parte da vegetação da área. Com o impacto, a cabine ficou completamente danificada e parte da carga ficou submersa. A carreta transportava cerca de seis toneladas de carne, que haviam saído da cidade de Araguari (MG), com destino a mercados da região de Franca.