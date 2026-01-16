O caminhoneiro Cláudio Aparecido Martins, de 46 anos, ficou ferido após se envolver em um grave acidente na tarde desta sexta-feira, 16, na rodovia Antônio Ignacio Sobrinho, no trecho que liga os municípios de Buritizal e Jeriquara, na região de Franca.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista conduzia uma carreta por um trecho de descida da rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção. O veículo atravessou a pista contrária, saiu da estrada e desceu por um barranco, parando às margens do córrego Ribeirão da Bandeira.
Durante o trajeto fora da pista, o caminhão derrubou parte da vegetação da área. Com o impacto, a cabine ficou completamente danificada e parte da carga ficou submersa. A carreta transportava cerca de seis toneladas de carne, que haviam saído da cidade de Araguari (MG), com destino a mercados da região de Franca.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento da ocorrência. A ação contou ainda com o apoio da Polícia Militar de Buritizal e Jeriquara, além de profissionais da unidade de saúde de Buritizal.
Cláudio, que estava sozinho no veículo, foi resgatado consciente e encaminhado a um hospital em Ituverava. Segundo os socorristas, há suspeita de que ele tenha sofrido fratura em uma das pernas em razão da força do impacto. As causas do acidente serão apuradas.
