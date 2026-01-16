A previsão é que o tempo quente e chuvoso que marcou esta semana em Franca deve persistir no fim de semana. A cidade deve ter pancadas de chuva, com a temperatura máxima podendo chegar a 28°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial (amarelo) para tempestade neste sábado. Pode cair de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, e ventos intensos podendo chegar a até 60 km/h.

“Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamento”, diz o alerta.