A previsão é que o tempo quente e chuvoso que marcou esta semana em Franca deve persistir no fim de semana. A cidade deve ter pancadas de chuva, com a temperatura máxima podendo chegar a 28°C.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial (amarelo) para tempestade neste sábado. Pode cair de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, e ventos intensos podendo chegar a até 60 km/h.
“Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamento”, diz o alerta.
Apesar de divergir no volume, o Climatempo também prevê chuva para sábado: 6,6 milímetros, precipitação esperada no fim da tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 19°C e 28°C.
Já no domingo, 18, deve chegar com a mesma variação de temperatura do sábado e a previsão de chuva é de 5,6 milímetros; um milímetro a menos que o sábado; seguindo a mesma tendência de horário do dia anterior.
Média de chuvas para janeiro
Ainda segundo o Inmet, Franca já registrou 141,7 milímetros de chuva somente até esta sexta-feira, 16. Esse número representa cerca de 44,3% da precipitação média esperada para o mês inteiro, que está estimada em 319,6 milímetros.
