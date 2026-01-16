O Deputado Federal por São Paulo, Kim Kataguiri, eleito pelo partido União Brasil, cumpriu agenda em Franca nesta sexta-feira, 16, em visita institucional nos hospitais do Coração e do Câncer para conhecer a estrutura e demandas para a Saúde SUS de Franca e região.

O deputado foi acompanhado pela diretoria do Grupo Santa Casa de Franca, entre eles Sidnei Martins de Oliveira, presidente do Grupo Santa Casa; Rogério Castro Cintra Volpe, médico oncologista diretor clínico dos Hospitais do Coração e do Câncer; Eduardo Migani Teixeira, médico e diretor técnico da Santa Casa de Franca; Marcelo Reis, gerente de relações institucionais do Grupo Santa Casa e Miguel Francisco, assessor do próprio deputado na cidade e região.

Kim Kataguiri destacou a importância dos serviços prestados pela instituição lembrando que já destinou mais de R$ 1 milhão à Santa Casa e neste ano vai destinar outros R$ 350 mil para a área de telemedicina e também para a aquisição de equipamentos para um centro de monitoramento. “As instalações não perdem nada para instituições particulares. É claro que a demanda é muito maior do que no hospital particular, então o cobertor é curto, é muito mais difícil de se administrar do que um hospital privado, mas eles fazem o máximo para ter um trabalho e um atendimento de excelência”.