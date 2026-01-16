O Deputado Federal por São Paulo, Kim Kataguiri, eleito pelo partido União Brasil, cumpriu agenda em Franca nesta sexta-feira, 16, em visita institucional nos hospitais do Coração e do Câncer para conhecer a estrutura e demandas para a Saúde SUS de Franca e região.
O deputado foi acompanhado pela diretoria do Grupo Santa Casa de Franca, entre eles Sidnei Martins de Oliveira, presidente do Grupo Santa Casa; Rogério Castro Cintra Volpe, médico oncologista diretor clínico dos Hospitais do Coração e do Câncer; Eduardo Migani Teixeira, médico e diretor técnico da Santa Casa de Franca; Marcelo Reis, gerente de relações institucionais do Grupo Santa Casa e Miguel Francisco, assessor do próprio deputado na cidade e região.
Kim Kataguiri destacou a importância dos serviços prestados pela instituição lembrando que já destinou mais de R$ 1 milhão à Santa Casa e neste ano vai destinar outros R$ 350 mil para a área de telemedicina e também para a aquisição de equipamentos para um centro de monitoramento. “As instalações não perdem nada para instituições particulares. É claro que a demanda é muito maior do que no hospital particular, então o cobertor é curto, é muito mais difícil de se administrar do que um hospital privado, mas eles fazem o máximo para ter um trabalho e um atendimento de excelência”.
O presidente do Grupo Santa Casa, Sidnei Martins de Oliveira, disse que é importante prestar contas ao político que destina recursos ao hospital e desta vez não é diferente com Kataguiri. “Nós temos já esse costume antigo de quando o deputado ou parlamentar indica uma emenda para determinado fim, o projeto sendo realizado aqui, a gente traz o deputado, o parlamentar, para ver em loco onde foi, o que foi usado, quantas pessoas, quantos pacientes usam esse benefício com as novas tecnologias que avançam cada vez mais”.
Ano eleitoral
O deputado Kim Kataguiri foi questionado sobre seu futuro político, já que seu grupo, o MBL (Movimento Brasil Livre), acaba de fundar o partido Missão, se vai tentar a reeleição ou vai buscar outro cargo nas eleições deste ano. “Nós acabamos de fundar o nosso novo partido, o partido Missão. Temos aí já a nossa pré-candidatura à presidência por parte do Renan Santos, que é o nosso pré-candidato à presidência da República. Vamos ter chapas em todos os Estados, de deputado federal, de deputado estadual. Eu pessoalmente avalio e a gente deve tomar essa decisão coletivamente dentro do partido em julho”.
Em relação à disputa para presidente do Brasil, o deputado de direita reafirmou que o próprio partido terá candidato, mas não ficou em cima do muro, dizendo que no cenário atual, o candidato declarado da direita, o Senador Flávio Bolsonaro, perderia a eleição para Lula. “Acho que se nós levarmos Flávio Bolsonaro, que parece ser o principal candidato do PL para o segundo turno com o Lula, o Lula vai vencer novamente. Então a gente não quer esse cenário, nós vamos trabalhar para levar o Renan Santos para o segundo turno e eu estou bastante confiante porque no histórico de candidaturas que a gente tem dentro do movimento, ele está iniciando muito bem, é o melhor início que a gente já teve’, finalizou o deputado que pertencia ao partido União Brasil.
