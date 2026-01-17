A dupla Zé Henrique e Gabriel, que tem mais de mais de 25 anos de história música sertaneja, esteve na região nesta quinta-feira, 16, para um evento privado em Rifaina e falou com exclusividade ao Portal GCN/Sampi sobre a forte ligação com Franca e região, novos projetos e os próximos passos da carreira.

Segundo os artistas, a relação com Franca é antiga e especial. “A gente se sente em casa quando está em Franca. É uma cidade que acolheu a gente desde o primeiro show até os mais recentes. E não vamos falar em último, porque queremos fazer muitos ainda”, destacaram. Eles também ressaltaram o carinho recebido em toda a região. “Sempre fomos muito bem recebidos, não só em Franca, mas em toda essa região.”

No ano passado, a dupla lançou um novo projeto acústico, reunindo grandes sucessos da carreira em versões intimistas. “A gente ainda não tinha feito um projeto assim”, explicou Gabriel. O trabalho inclui também uma música inédita, intitulada "Mina de Minas", cujo clipe já está disponível, assim como as demais faixas, nas plataformas digitais.