A dupla Zé Henrique e Gabriel, que tem mais de mais de 25 anos de história música sertaneja, esteve na região nesta quinta-feira, 16, para um evento privado em Rifaina e falou com exclusividade ao Portal GCN/Sampi sobre a forte ligação com Franca e região, novos projetos e os próximos passos da carreira.
Segundo os artistas, a relação com Franca é antiga e especial. “A gente se sente em casa quando está em Franca. É uma cidade que acolheu a gente desde o primeiro show até os mais recentes. E não vamos falar em último, porque queremos fazer muitos ainda”, destacaram. Eles também ressaltaram o carinho recebido em toda a região. “Sempre fomos muito bem recebidos, não só em Franca, mas em toda essa região.”
No ano passado, a dupla lançou um novo projeto acústico, reunindo grandes sucessos da carreira em versões intimistas. “A gente ainda não tinha feito um projeto assim”, explicou Gabriel. O trabalho inclui também uma música inédita, intitulada "Mina de Minas", cujo clipe já está disponível, assim como as demais faixas, nas plataformas digitais.
Para 2026, Zé Henrique e Gabriel adiantaram que os fãs podem esperar novidades importantes. Um dos destaques é a retomada de um projeto mais raiz, que já estava nos planos da dupla há bastante tempo. “Nós chegamos a gravar esse projeto apenas em áudio, mas na época a gravadora acabou não lançando. Agora vamos fazer esse trabalho em formato audiovisual”, contou Zé Henrique.
O novo projeto deve manter grande parte do repertório original, com a inclusão de algumas músicas. Depois disso, a dupla pretende investir em material totalmente inédito. “A ideia é, depois desse trabalho, trazer coisas novas também para o público”, completaram.
Ao falar da trajetória, os sertanejos ressaltaram a forte presença no Sudeste, além de outras regiões como o Sul e o Centro-Oeste. “É onde a gente trabalha bastante. O Nordeste é uma região que gostaríamos de ter explorado mais, mas, na música, algumas regiões acabam abraçando mais o trabalho do artista”, explicaram. Ainda assim, a dupla afirma estar satisfeita com os resultados alcançados até aqui.
“Estamos muito felizes com tudo que construímos até agora e com o carinho do público”, finalizaram.
