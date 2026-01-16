A Polícia Civil de Franca prendeu, nesta sexta-feira, 16, um foragido da Jusitiça, conhecido pelo apelido de “Meio Kilo”, apontado como integrante de uma organização criminosa que atua em Franca e região.

A prisão foi realizada por equipes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) após trabalho de investigação e monitoramento no bairro Bonsucesso.

Segundo a Polícia Civil, o local investigado vinha sendo monitorado por ser a residência de um traficante de drogas. Durante as apurações, os investigadores descobriram que o apartamento também estaria sendo utilizado como esconderijo por um membro do PCC (Primeiro Comando da Capital), que possuía diversos mandados de prisão em aberto. O suspeito, inclusive, havia sido alvo da última operação do Gaeco de Franca contra a facção criminosa, mas não havia sido localizado na ocasião.