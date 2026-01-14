Uma cena inusitada trocou o clima de tensão por risadas na tarde desta terça-feira, 13, em Franca. Após uma pancada de chuva intensa, que fez o Córrego dos Bagres transbordar na Avenida Ismael Alonso y Alonso, na altura da concessionária Automec, um peixe — uma tilápia de aproximadamente 1,5kg — foi encontrado se debatendo no meio do asfalto.

O relato foi feito por Rafael Ferreira de Souza, 31 anos, que trabalha no local que presenciou toda a cena. Segundo ele, o temporal chegou de repente. "A gente percebeu que o tempo estava mudando, estava bem calor. Veio uma pancada muito forte e o nível do córrego começou a subir de forma rápida. Chega a assustar, a gente já conhece o histórico de alagamentos de Franca", contou.

Do susto à pescaria urbana

Durante a chuva, alguns motoristas precisaram invadir a contramão para fugir da água que ultrapassava a ponte da rotatória. "Vem aquele sentimento de impotência ao ver a força da natureza. No momento a gente só pensa na família", desabafou o morador. Felizmente, a loja onde ele trabalha não sofreu prejuízos e ninguém se feriu.