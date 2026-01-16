Um ciclista de 42 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um ônibus na noite desta quinta-feira, 15, no bairro Jardim Cambuí, em Franca. O acidente aconteceu por volta das 19h45 e foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região.
As imagens mostram que o ciclista e o ônibus seguiam em sentidos opostos pela rua Augusto de Magalhães Menezes. No momento em que o motorista do ônibus realizou uma conversão para acessar a rua Bento Américo de Paula, acabou atingindo o ciclista, que trafegava sem qualquer tipo de iluminação na bicicleta.
Com o forte impacto, o homem foi arremessado ao chão. Ele sofreu um ferimento grave na cabeça, com intenso sangramento, além de alegar fortes dores na região das costelas. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Franca.
No ônibus havia passageiros no momento da colisão, porém ninguém se feriu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local. A Polícia Militar também esteve presente e registrou a ocorrência.
As circunstâncias do acidente serão analisadas pelas autoridades.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.