Um ciclista de 42 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um ônibus na noite desta quinta-feira, 15, no bairro Jardim Cambuí, em Franca. O acidente aconteceu por volta das 19h45 e foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região.

As imagens mostram que o ciclista e o ônibus seguiam em sentidos opostos pela rua Augusto de Magalhães Menezes. No momento em que o motorista do ônibus realizou uma conversão para acessar a rua Bento Américo de Paula, acabou atingindo o ciclista, que trafegava sem qualquer tipo de iluminação na bicicleta.

Com o forte impacto, o homem foi arremessado ao chão. Ele sofreu um ferimento grave na cabeça, com intenso sangramento, além de alegar fortes dores na região das costelas. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Franca.