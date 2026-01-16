O Senac Franca está com 1.841 vagas abertas em cursos técnicos e livres para o primeiro semestre de 2026, sendo 1.042 oportunidades destinadas a bolsas de estudo 100% gratuitas, por meio do Programa Senac de Gratuidade. As formações abrangem diferentes áreas e incluem cursos inéditos na unidade.
Entre as novidades para o próximo semestre estão Técnicas Básicas de Canto para Expressão Musical, Cosméticos: fundamentos para manipulação em farmácias, Turismo Gastronômico: culturas, roteiros e experiências, Argiloterapia: um recurso natural geoterapêutico, Manutenção de Drones e UX Design de Produtos Digitais, acompanhando tendências do mercado de trabalho e novas demandas profissionais.
Além dos lançamentos, o Senac Franca também oferece cursos já consolidados, como Inglês Básico, Especialização Profissional Técnica em Enfermagem em Urgência e Emergência e Cuidador de Idoso, ampliando as possibilidades de qualificação para diferentes perfis de estudantes.
As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site do Senac Franca. Para concorrer às bolsas do Programa Senac de Gratuidade, é necessário comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa.
As inscrições para as bolsas são abertas 20 dias antes do início de cada curso, sempre ao meio-dia, e as vagas são preenchidas por ordem de chegada em fila virtual.
