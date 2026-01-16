O Senac Franca está com 1.841 vagas abertas em cursos técnicos e livres para o primeiro semestre de 2026, sendo 1.042 oportunidades destinadas a bolsas de estudo 100% gratuitas, por meio do Programa Senac de Gratuidade. As formações abrangem diferentes áreas e incluem cursos inéditos na unidade.

Entre as novidades para o próximo semestre estão Técnicas Básicas de Canto para Expressão Musical, Cosméticos: fundamentos para manipulação em farmácias, Turismo Gastronômico: culturas, roteiros e experiências, Argiloterapia: um recurso natural geoterapêutico, Manutenção de Drones e UX Design de Produtos Digitais, acompanhando tendências do mercado de trabalho e novas demandas profissionais.

Além dos lançamentos, o Senac Franca também oferece cursos já consolidados, como Inglês Básico, Especialização Profissional Técnica em Enfermagem em Urgência e Emergência e Cuidador de Idoso, ampliando as possibilidades de qualificação para diferentes perfis de estudantes.