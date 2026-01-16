16 de janeiro de 2026
UTILIDADE PÚBLICA

ENEM 2025 divulga resultados; veja como acessar sua nota

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Fernando Frazão/Agência Brasil
Estudantes já podem dar seguimento ao sonho da faculdade
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram oficialmente divulgados nesta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A partir de agora, milhões de inscritos podem conferir seus desempenhos individuais e começar a planejar os próximos passos rumo à faculdade ou a programas de apoio estudantil.

Segundo os órgãos responsáveis, as notas individuais estão disponíveis na Página do Participante, onde cada candidato pode verificar a pontuação nas quatro áreas de conhecimento e a nota da redação — que vai de zero a mil pontos. Treineiros (participantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025) terão seus boletins publicados dentro de até 60 dias após a divulgação geral.

Com a divulgação dos resultados, os estudantes que fizeram o exame podem se inscrever em importantes programas educacionais:

•    Sisu (Sistema de Seleção Unificada): vagas em universidades públicas (inscrições de 19 a 23 de janeiro).

•    Prouni (Programa Universidade para Todos): bolsas de estudo em instituições privadas (26 a 29 de janeiro).

•    Fies (Fundo de Financiamento Estudantil): para financiamento estudantil.

Como acessar seus resultados passo a passo


1.    Entre na Página do Participante do Enem: (site oficial do Inep/MEC para consulta de notas).

2.    Faça o login com sua conta gov.br (geralmente com CPF e senha). Caso não tenha ou não lembre a senha, use a recuperação disponível na plataforma gov.br.

3.    Ao entrar, localize o item “Resultados” ou similar no menu da sua área.

4.    Selecione a edição Enem 2025 e visualize suas notas por área e redação.

 Dicas úteis

•    Certifique-se de ter sua conta gov.br ativa — sem ela não é possível entrar na página de resultados.

•    Guarde ou imprima seu boletim após consultar as notas — pode ser útil para inscrições e comprovantes.

•    Fique atento aos prazos dos programas (Sisu, Prouni e Fies).

A divulgação das notas é um momento crucial para milhões de estudantes brasileiros que sonham com a educação superior. Agora começa a etapa de escolhas, decisões e novas possibilidades para 2026.

