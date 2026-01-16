Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram oficialmente divulgados nesta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A partir de agora, milhões de inscritos podem conferir seus desempenhos individuais e começar a planejar os próximos passos rumo à faculdade ou a programas de apoio estudantil.

Segundo os órgãos responsáveis, as notas individuais estão disponíveis na Página do Participante, onde cada candidato pode verificar a pontuação nas quatro áreas de conhecimento e a nota da redação — que vai de zero a mil pontos. Treineiros (participantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025) terão seus boletins publicados dentro de até 60 dias após a divulgação geral.

Com a divulgação dos resultados, os estudantes que fizeram o exame podem se inscrever em importantes programas educacionais: