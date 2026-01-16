O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) divulgou nesta quinta-feira, 15, a classificação geral dos candidatos aprovados para o primeiro semestre de 2026. A lista está disponível para consulta no site oficial do processo seletivo e também nas unidades das Etecs onde os cursos são oferecidos.

O resultado contempla todos os inscritos, com exceção dos candidatos que participaram como treineiros, que aparecem em lista separada e não têm direito à matrícula.

A primeira convocação para matrícula começa nesta sexta-feira, 16, para os cursos presenciais e semipresenciais de Ensino Médio e Ensino Técnico. Os candidatos convocados receberão orientações por e-mail e SMS, com informações sobre o envio da documentação exigida. O período de matrícula ocorre nos dias 19 e 20 de janeiro.