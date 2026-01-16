O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) divulgou nesta quinta-feira, 15, a classificação geral dos candidatos aprovados para o primeiro semestre de 2026. A lista está disponível para consulta no site oficial do processo seletivo e também nas unidades das Etecs onde os cursos são oferecidos.
O resultado contempla todos os inscritos, com exceção dos candidatos que participaram como treineiros, que aparecem em lista separada e não têm direito à matrícula.
A primeira convocação para matrícula começa nesta sexta-feira, 16, para os cursos presenciais e semipresenciais de Ensino Médio e Ensino Técnico. Os candidatos convocados receberão orientações por e-mail e SMS, com informações sobre o envio da documentação exigida. O período de matrícula ocorre nos dias 19 e 20 de janeiro.
A análise dos documentos será concluída até o dia 22 de janeiro, ao meio-dia. Caso haja necessidade de correção ou complementação, o candidato poderá apresentar recurso no mesmo dia.
Para os cursos técnicos e de especialização na modalidade online, a convocação será enviada por e-mail no dia 19 de janeiro. As matrículas também serão realizadas de forma virtual nos dias 19 e 20, com divulgação do resultado da análise documental em 26 de janeiro.
Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, foto 3×4 recente e histórico escolar, conforme a modalidade do curso. Candidatos que utilizaram pontuação acrescida precisam comprovar integralmente a escolaridade em escola pública; caso contrário, a matrícula será cancelada.
O não comparecimento ou o descumprimento dos prazos implica perda da vaga. Havendo vagas remanescentes, a segunda chamada para cursos presenciais será divulgada no dia 23 de janeiro, a partir das 14h.
