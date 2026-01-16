16 de janeiro de 2026
ATENÇÃO

Vestibulinho das Etecs: veja a classificação geral e convocações

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Roberto Sungi/Agencia SP
Etapa de matrícula exige que candidatos tenham atenção aos prazos previstos no calendário do Vestibulinho
Etapa de matrícula exige que candidatos tenham atenção aos prazos previstos no calendário do Vestibulinho

O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) divulgou nesta quinta-feira, 15, a classificação geral dos candidatos aprovados para o primeiro semestre de 2026. A lista está disponível para consulta no site oficial do processo seletivo e também nas unidades das Etecs onde os cursos são oferecidos.

O resultado contempla todos os inscritos, com exceção dos candidatos que participaram como treineiros, que aparecem em lista separada e não têm direito à matrícula.

A primeira convocação para matrícula começa nesta sexta-feira, 16, para os cursos presenciais e semipresenciais de Ensino Médio e Ensino Técnico. Os candidatos convocados receberão orientações por e-mail e SMS, com informações sobre o envio da documentação exigida. O período de matrícula ocorre nos dias 19 e 20 de janeiro.

A análise dos documentos será concluída até o dia 22 de janeiro, ao meio-dia. Caso haja necessidade de correção ou complementação, o candidato poderá apresentar recurso no mesmo dia.

Para os cursos técnicos e de especialização na modalidade online, a convocação será enviada por e-mail no dia 19 de janeiro. As matrículas também serão realizadas de forma virtual nos dias 19 e 20, com divulgação do resultado da análise documental em 26 de janeiro.

Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, foto 3×4 recente e histórico escolar, conforme a modalidade do curso. Candidatos que utilizaram pontuação acrescida precisam comprovar integralmente a escolaridade em escola pública; caso contrário, a matrícula será cancelada.

O não comparecimento ou o descumprimento dos prazos implica perda da vaga. Havendo vagas remanescentes, a segunda chamada para cursos presenciais será divulgada no dia 23 de janeiro, a partir das 14h.

