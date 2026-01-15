A Justiça de São Paulo condenou o Governo do Estado e o Grupo Santa Casa de Franca a pagar R$ 1 milhão por danos sociais após falhas em um mutirão de cirurgias de catarata realizado em outubro de 2024, no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Taquaritinga. O Estado e o grupo hospitalar se manifestaram sobre a decisão.

A condenação aconteceu no fim do ano passado, mas só foi divulgada nesta quinta-feira, 15, pela EPTV.

A decisão foi assinada pelo juiz Clóvis Humberto Lourenço Júnior, da 3ª Vara de Taquaritinga, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.