Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira, 14, no Distrito Industrial em Patrocínio Paulista. Um jovem trabalhador morreu após ser atacado com golpes de faca dentro de um curtume da cidade.

Segundo as primeiras informações, a vítima, identificada como Josias Pedro, havia acabado de chegar para iniciar o expediente quando foi surpreendida por outro funcionário do local. O suspeito teria se aproximado e desferido vários golpes de faca contra o jovem.

Josias não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Após o ataque, o autor fugiu e, até o momento da publicação desta matéria, ainda não havia sido localizado.