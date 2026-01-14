Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira, 14, no Distrito Industrial em Patrocínio Paulista. Um jovem trabalhador morreu após ser atacado com golpes de faca dentro de um curtume da cidade.
Segundo as primeiras informações, a vítima, identificada como Josias Pedro, havia acabado de chegar para iniciar o expediente quando foi surpreendida por outro funcionário do local. O suspeito teria se aproximado e desferido vários golpes de faca contra o jovem.
Josias não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Após o ataque, o autor fugiu e, até o momento da publicação desta matéria, ainda não havia sido localizado.
De acordo com informações preliminares colhidas pela polícia, o crime pode ter sido motivado por ciúmes. A suspeita é de que a vítima estaria se relacionando com a ex-companheira do agressor.
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e estiveram no curtume para isolar a área e iniciar os trabalhos de investigação. O caso será apurado para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o suspeito.
