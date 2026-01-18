O Banco Municipal de Alimentos de Franca, vinculado à Secretaria de Ação Social, iniciou 2026 com foco na ampliação de seus serviços. Após fechar o ano de 2025 com a marca expressiva de mais de 75 toneladas de alimentos distribuídos a famílias vulneráveis, o órgão se prepara para modernizar sua estrutura.
Com recursos da ordem de R$ 463 mil - provenientes de parceria entre Governo Federal e Prefeitura -, o Banco de Alimentos planeja a aquisição de um veículo refrigerado e novos equipamentos para processamento e manutenção dos mantimentos. Além da estrutura física, o investimento contemplará a realização de capacitações sobre alimentação saudável voltadas às famílias atendidas.
Parcerias que alimentam
O balanço positivo do ano passado contou com apoio estratégico. O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) destinou 2,4 mil cestas básicas vindas do Governo Estadual. Já o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) federal garantiu as "Cestas Verdes", com produtos frescos fornecidos pela agricultura familiar local, fortalecendo a economia rural e a variedade nutricional.
Ao todo, 13 entidades assistenciais, seis CRAS e dois CREAS foram beneficiados, assegurando comida na mesa de centenas de famílias.
Cartão Alimentação Social
Outro pilar da segurança alimentar no município é o Cartão Alimentação Social. Criado em 2021, o benefício oferece um valor mensal para que as famílias comprem itens de necessidade em mercados credenciados.
"Trata-se de uma política pública de alcance imensurável, na medida em que propicia maior dignidade no acesso à alimentação, estimulando o comércio local", ressalta o secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques.
Como solicitar
Interessados em obter o Cartão Alimentação ou acessar os programas sociais devem procurar a unidade do Cras ou Creas mais próxima de sua residência para avaliação socioeconômica.
Confira os endereços:
- Cras Norte: Av. Hotto Paiva, 1381, Jd. Portinari – (16) 3706-5129
- Cras Nordeste: Av. Willian Azzuz, 5978, Recreio Campo Belo – (16) 3706-6504
- Cras Centro: Av. Chico Júlio, 2726 – (16) 3706-5126
- Cras Sul: Rua Zeferino José dos Prazeres, 750, Aeroporto 1 – (16) 3701-7109
- Cras Leste: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 4731, Jd. Bueno – (16) 3711-9340
- Creas 1: Rua Santos Pereira, 129, Cidade Nova – (16) 3723-9394
- Creas 2: Rua Simpliciano Pombo, 169, Vila Santos Dumont – (16) 3706-5185
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.