O Banco Municipal de Alimentos de Franca, vinculado à Secretaria de Ação Social, iniciou 2026 com foco na ampliação de seus serviços. Após fechar o ano de 2025 com a marca expressiva de mais de 75 toneladas de alimentos distribuídos a famílias vulneráveis, o órgão se prepara para modernizar sua estrutura.

Com recursos da ordem de R$ 463 mil - provenientes de parceria entre Governo Federal e Prefeitura -, o Banco de Alimentos planeja a aquisição de um veículo refrigerado e novos equipamentos para processamento e manutenção dos mantimentos. Além da estrutura física, o investimento contemplará a realização de capacitações sobre alimentação saudável voltadas às famílias atendidas.

Parcerias que alimentam

O balanço positivo do ano passado contou com apoio estratégico. O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) destinou 2,4 mil cestas básicas vindas do Governo Estadual. Já o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) federal garantiu as "Cestas Verdes", com produtos frescos fornecidos pela agricultura familiar local, fortalecendo a economia rural e a variedade nutricional.