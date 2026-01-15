O atleta Iaroslav Filho, de 26 anos, recebeu alta hospitalar após tratamento médico no Hospital do Coração, em Franca, nesta quarta-feira, 14. O jovem é irmão de Iranslav Neoral, que morreu em 10 de dezembro após sofrer parada cardíaca.

A informação foi confirmada por familiares através de uma nota de agradecimento divulgada nas redes sociais. "Pessoal, venho informar que o Iaro recebeu alta. Agradeço a oração de cada um, cada preocupação e cuidado de todos. Que Deus os abençoe sempre", diz.

O susto e a recuperação

Iaroslav havia sido internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) na noite do último sábado, 10, data que marcava exatamente 30 dias da morte de Iranslav. O jovem apresentou fortes dores no peito no mesmo horário em que o irmão havia falecido, o que levou a família a agir rápido e buscar socorro imediato.