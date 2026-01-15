O atleta Iaroslav Filho, de 26 anos, recebeu alta hospitalar após tratamento médico no Hospital do Coração, em Franca, nesta quarta-feira, 14. O jovem é irmão de Iranslav Neoral, que morreu em 10 de dezembro após sofrer parada cardíaca.
A informação foi confirmada por familiares através de uma nota de agradecimento divulgada nas redes sociais. "Pessoal, venho informar que o Iaro recebeu alta. Agradeço a oração de cada um, cada preocupação e cuidado de todos. Que Deus os abençoe sempre", diz.
O susto e a recuperação
Iaroslav havia sido internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) na noite do último sábado, 10, data que marcava exatamente 30 dias da morte de Iranslav. O jovem apresentou fortes dores no peito no mesmo horário em que o irmão havia falecido, o que levou a família a agir rápido e buscar socorro imediato.
Após passar pela UTI e ser transferido para o quarto, Iaroslav foi submetido a uma bateria de exames no Hospital do Coração. Os resultados trouxeram tranquilidade e descartaram a principal suspeita de infarto ou problemas congênitos. Veja abaixo:
- Cateterismo: confirmou artérias limpas.
- Ecocardiograma: resultado negativo para alterações.
- Exame toxicológico: resultado negativo.
Com o quadro de saúde estabilizado e os riscos descartados, a equipe médica do Hospital do Coração autorizou o retorno do atleta para casa.
Entenda o caso
O episódio gerou grande comoção na cidade devido ao luto recente vivido pela família. O também atleta Iranslav Neoral, de 24 anos, morreu após sofrer paradas cardíacas. Na ocasião, ele havia passado por um primeiro atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde não foram identificados sinais de infarto inicialmente.
Ambos os irmãos são integrantes da equipe Alicerce Escola de Jiu-Jítsu.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.