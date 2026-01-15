A derrota para o Instituto de Córdoba, da Argentina, na primeira janela da BCLA (Basketball Champions League Americas), ainda não foi digerida pelo Sesi Franca Basquete. Agora, a equipe busca dar o troco nos hermanos no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela segunda janela da competição internacional.
Na primeira fase, disputada em Concepción, no Chile, Franca perdeu para o Instituto na prorrogação por 93 a 89, mas venceu a Universidad de Concepción, dona da casa, por 85 a 79. Ambos os jogos aconteceram em dezembro.
Em solo brasileiro, os comandados de Helinho Garcia atropelaram novamente a Universidad de Concepción por 120 a 62, nesta quarta-feira (14), e enfrentarão o Instituto nesta sexta-feira, 16, às 18h40, no Pedrocão, pelo grupo D.
O pivô Cristiano Felício, um dos destaques do Sesi Franca na vitória contra os chilenos, comentou sobre o próximo desafio. “A gente, infelizmente, perdeu para o Instituto, mas na sexta-feira é estar com a mesma empolgação, um pouco até mais, para poder resgatar essa derrota que tivemos no Chile.”
O técnico Helinho Garcia afirmou que o time francano vem crescendo a cada rodada e a cada campeonato, e que buscará a primeira colocação nesta primeira fase da BCLA. A terceira janela será disputada na Argentina, em fevereiro. “A gente está buscando crescimento para enfrentar o Instituto, obviamente, e buscar o primeiro lugar no grupo.”
Além da BCLA, a equipe francana também disputa o NBB (Novo Basquete Brasil) e a Copa Super 8.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.