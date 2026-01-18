Um morador e comerciante do Jardim Anita procurou a equipe do portal GCN/Sampi para denunciar a situação precária de um trecho da rua João Custódio de Araújo, na altura do número 1.655. Localizada atrás da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, a via sofre com a falta de pavimentação, o acúmulo de lixo e problemas graves de drenagem.

Segundo o reclamante, que possui um barracão no local, o trecho de terra serve de ligação entre três bairros importantes: Jardim Palmeiras, Jardim Anita e Chácaras São Paulo. No entanto, o abandono transformou o local em um ponto de descarte irregular.

"É um lixo, não tem cabimento. Eles vêm de mês em mês e dão uma limpada. Só com o que a Prefeitura gasta para limpar isso aqui, já tinha asfaltado esse pedaço", desabafa o morador.