Um morador e comerciante do Jardim Anita procurou a equipe do portal GCN/Sampi para denunciar a situação precária de um trecho da rua João Custódio de Araújo, na altura do número 1.655. Localizada atrás da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, a via sofre com a falta de pavimentação, o acúmulo de lixo e problemas graves de drenagem.
Segundo o reclamante, que possui um barracão no local, o trecho de terra serve de ligação entre três bairros importantes: Jardim Palmeiras, Jardim Anita e Chácaras São Paulo. No entanto, o abandono transformou o local em um ponto de descarte irregular.
"É um lixo, não tem cabimento. Eles vêm de mês em mês e dão uma limpada. Só com o que a Prefeitura gasta para limpar isso aqui, já tinha asfaltado esse pedaço", desabafa o morador.
O problema se agrava nos dias de chuva. Como a rua é uma descida, a água arrasta todo o entulho e sujeira em direção ao Jardim Palmeiras e às residências vizinhas. "Todo o lixo vem transbordando e parando em todas as casas, até lá embaixo, onde dá enchente de vez em quando de tanto entulho que tem", relata.
O que diz a Prefeitura
Questionada sobre o problema, a Secretaria de Infraestrutura informou, por meio de nota, que "abriu procedimento administrativo para verificação da situação no local e para adotar as providências necessárias", mas não estipulou um prazo para a realização do asfaltamento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.