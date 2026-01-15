O homem apontado como um dos principais responsáveis por furtos registrados em São José da Bela Vista foi preso pela Polícia Militar em flagrante nesta quinta-feira, 15. O acusado escondia itens furtados no cemitério. A ação foi realizada durante patrulhamento de rotina pela equipe formada pelo cabo Francis e pelo soldado Campos.
Segundo informações da corporação, os policiais receberam denúncias indicando que um indivíduo já conhecido no meio policial estaria transportando objetos furtados e escondendo os itens no cemitério municipal da cidade. O suspeito, de acordo com a polícia, vinha sendo relacionado a diversos crimes semelhantes ocorridos recentemente no município.
Diante das informações, a equipe se deslocou até o local indicado e conseguiu abordar o homem no momento em que ele deixava o cemitério. Durante a abordagem, o suspeito revelou onde os objetos haviam sido escondidos e ainda confessou que contou com a ajuda de um segundo envolvido, que não foi localizado.
Pouco depois, a vítima do furto compareceu ao local e confirmou que os itens haviam sido levados do interior de seu veículo, que estava estacionado em frente à residência. Entre os objetos recuperados estavam equipamentos de som automotivo, incluindo uma caixa de som com seis alto-falantes, aparelho de som, módulo de potência e uma fonte automotiva usada para carregar bateria. Também foram encontrados uma extensão elétrica e uma câmera fotográfica.
Diante da confirmação do crime e da recuperação dos objetos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia de São José da Bela Vista. O delegado de plantão analisou o caso e ratificou a prisão, mantendo o suspeito detido e à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.