O homem apontado como um dos principais responsáveis por furtos registrados em São José da Bela Vista foi preso pela Polícia Militar em flagrante nesta quinta-feira, 15. O acusado escondia itens furtados no cemitério. A ação foi realizada durante patrulhamento de rotina pela equipe formada pelo cabo Francis e pelo soldado Campos.

Segundo informações da corporação, os policiais receberam denúncias indicando que um indivíduo já conhecido no meio policial estaria transportando objetos furtados e escondendo os itens no cemitério municipal da cidade. O suspeito, de acordo com a polícia, vinha sendo relacionado a diversos crimes semelhantes ocorridos recentemente no município.

Diante das informações, a equipe se deslocou até o local indicado e conseguiu abordar o homem no momento em que ele deixava o cemitério. Durante a abordagem, o suspeito revelou onde os objetos haviam sido escondidos e ainda confessou que contou com a ajuda de um segundo envolvido, que não foi localizado.