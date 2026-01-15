Um entregador de 25 anos teve a motocicleta furtada na noite desta quarta-feira, 14, em frente à própria residência, no bairro Vila Santos Dumont, em Franca. A vítima foi identificada como Kayke Machado Kikuchi. Ele diz que trabalha em três empregos com a moto.
Segundo Kayke, ele chegou em casa e estacionou sua Honda CG 160 Titan, de cor amarela, em frente ao imóvel na rua Alcides Tozi. Por trabalhar em três empresas, em diferentes períodos do dia, o jovem afirmou que costuma deixar a moto do lado de fora por praticidade.
Kayke entrou em casa para jantar e cerca de 20 minutos depois, ao sair para verificar a motocicleta, percebeu que ela já não estava mais no local.
Desesperado, ele foi até uma lanchonete localizada na esquina da rua, onde foi informado por pessoas que estavam no local que dois indivíduos passaram empurrando a moto, sem capacete, pouco tempo antes do furto.
A motocicleta furtada tem placa RTY6D87 e possuía um suporte de celular em formato de “capacete”, nas cores prata e dourado, o que pode ajudar na identificação do veículo.
Um boletim de ocorrência foi registrado. Até o momento, a moto não foi localizada e nenhum suspeito foi identificado.
