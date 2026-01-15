Um entregador de 25 anos teve a motocicleta furtada na noite desta quarta-feira, 14, em frente à própria residência, no bairro Vila Santos Dumont, em Franca. A vítima foi identificada como Kayke Machado Kikuchi. Ele diz que trabalha em três empregos com a moto.

Segundo Kayke, ele chegou em casa e estacionou sua Honda CG 160 Titan, de cor amarela, em frente ao imóvel na rua Alcides Tozi. Por trabalhar em três empresas, em diferentes períodos do dia, o jovem afirmou que costuma deixar a moto do lado de fora por praticidade.

Kayke entrou em casa para jantar e cerca de 20 minutos depois, ao sair para verificar a motocicleta, percebeu que ela já não estava mais no local.