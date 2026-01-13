Uma forte chuva atingiu Franca na tarde desta terça-feira, 13. O volume de água causou alagamentos em pontos de avenidas movimentadas da cidade, surpreendendo motoristas e pedestres. Quem estava na rua precisou buscar abrigo para se proteger da chuva intensa.

O céu escureceu por volta das 15h, quando começaram a cair as primeiras gotas de chuva. Em cerca de uma hora, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), registrou 80,5 milímetros de precipitação, acompanhada de ventos fortes e trovões.

A chuva intensa provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade, entre eles as avenidas Hélio Palermo e Ismael Alonso y Alonso. Vídeos mostram o córrego dos Bagres transbordando.

Alerta da Defesa Civil