Uma forte chuva atingiu Franca na tarde desta terça-feira, 13. O volume de água causou alagamentos em pontos de avenidas movimentadas da cidade, surpreendendo motoristas e pedestres. Quem estava na rua precisou buscar abrigo para se proteger da chuva intensa.
O céu escureceu por volta das 15h, quando começaram a cair as primeiras gotas de chuva. Em cerca de uma hora, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), registrou 80,5 milímetros de precipitação, acompanhada de ventos fortes e trovões.
A chuva intensa provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade, entre eles as avenidas Hélio Palermo e Ismael Alonso y Alonso. Vídeos mostram o córrego dos Bagres transbordando.
Alerta da Defesa Civil
Às 15h30, a Defesa Civil emitiu um alerta nas redes sociais avisando sobre a chuva avançando por Franca e Pedregulho, com raios, ventos fortes e granizo. A orientação é que a população se abrigue e permaneça longe de janelas, tomadas e materiais metálicos, evitando ainda árvores ou coberturas metálicas frágeis.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.