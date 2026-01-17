17 de janeiro de 2026
IMPOSTO

Vereador pede prorrogação para pagamento do IPTU com desconto

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Câmara Municipal
Gilson Pelizaro quer mais prazo para pagamento do IPTU com desconto
Gilson Pelizaro quer mais prazo para pagamento do IPTU com desconto

As reclamações de contribuintes dizendo que não receberam os carnês do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de 2026 em casa, via Correios, são muitas em Franca. O pagamento à vista até a última quinta-feira, 15, garantiu desconto de 10% no valor do imposto. Ao todo, são 185 mil imóveis cadastrados no município.

Com base nas inúmeras reclamações, o vereador Gilson Pelizaro (PT) encaminhou ofício à Prefeitura solicitando a prorrogação do prazo para o pagamento com o desconto. “A Prefeitura divulgou no site que dia 2 (de janeiro) os carnês já estavam à disposição dos Correios para fazer a distribuição. Isso não procede, porque a informação que eu tive é que os Correios só receberam esses carnês na semana passada. Então, não dá tempo de chegar à casa de todo mundo até este dia 15”, disse Pelizaro, na manhã de quinta-feira.

O vereador lembra que a Prefeitura já prorrogou o prazo em outra oportunidade. “Isso já foi feito outras vezes, já tem precedentes, não custa nada a Prefeitura fazer isso, porque muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso ao site para pegar o carnê, e muitas pessoas têm dificuldade de ir até a Prefeitura”.

A Prefeitura disponibiliza canais para pagamentos online, via PIX (QR Code) ou código de barras nos aplicativos bancários e caixas eletrônicos. Além do pagamento em cota única com 10% de desconto, também oferece desconto de 5% em cota única até 19 de fevereiro e pagamento à vista sem desconto ou início do parcelamento, até 16 de março.

A Prefeitura foi procurada para comentar a solicitação encaminhada pelo vereador e respondeu em nota:

"A Secretaria de Finanças esclarece que, desde o início do ano, as guias para recolhimento do IPTU estão disponíveis no site da Prefeitura, para acesso do contribuinte. Neste momento, não há previsão de alterações. As medidas administrativas e jurídicas em relação à prestação do serviço contratado dos Correios foram adotadas."

