As reclamações de contribuintes dizendo que não receberam os carnês do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de 2026 em casa, via Correios, são muitas em Franca. O pagamento à vista até a última quinta-feira, 15, garantiu desconto de 10% no valor do imposto. Ao todo, são 185 mil imóveis cadastrados no município.

Com base nas inúmeras reclamações, o vereador Gilson Pelizaro (PT) encaminhou ofício à Prefeitura solicitando a prorrogação do prazo para o pagamento com o desconto. “A Prefeitura divulgou no site que dia 2 (de janeiro) os carnês já estavam à disposição dos Correios para fazer a distribuição. Isso não procede, porque a informação que eu tive é que os Correios só receberam esses carnês na semana passada. Então, não dá tempo de chegar à casa de todo mundo até este dia 15”, disse Pelizaro, na manhã de quinta-feira.

O vereador lembra que a Prefeitura já prorrogou o prazo em outra oportunidade. “Isso já foi feito outras vezes, já tem precedentes, não custa nada a Prefeitura fazer isso, porque muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso ao site para pegar o carnê, e muitas pessoas têm dificuldade de ir até a Prefeitura”.