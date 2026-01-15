A Diocese de Franca anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, 15, a renúncia do monsenhor José Geraldo Segantin aos cargos administrativos que exercia na Igreja. A decisão foi acolhida pelo bispo diocesano, Dom Paulo Roberto Beloto, conforme comunicado divulgado. Com o aceite do pedido, o monsenhor deixa as funções de Vigário Geral, Moderador da Cúria e Reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio. Segundo a Diocese, a medida foi tomada para que o sacerdote possa se dedicar integralmente a tratamentos médicos considerados necessários neste momento.

Em contato com a reportagem por telefone, nesta quarta-feira, 15, Segantin explicou que a decisão foi influenciada por um quadro de pancreatite sofrido há algum tempo, que acabou comprometendo sua condição física. De acordo com ele, o início do ano é marcado por uma intensa agenda de reuniões e compromissos administrativos, o que se tornou difícil de manter devido à necessidade de recuperação da sua saúde.

O sacerdote relatou que passou a sentir perda de forças, o que o levou a optar pelo afastamento das funções administrativas para priorizar a recuperação física. Ele também esclareceu que o afastamento se restringe apenas aos cargos de gestão, permanecendo normalmente no exercício do sacerdócio.