De Franca para São Carlos, o Cruzeiro segue na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Antes da viagem, porém, a equipe celeste deixou um último gesto de carinho para a cidade e para o torcedor francano.
Na noite desta quarta-feira, 14, a Raposa venceu a Ponte Preta por 3 a 0, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, o “Lanchão”, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.
O confronto marcou também a despedida de Franca como uma das sedes da Copinha 2026. Os jovens do Cruzeiro retribuíram o apoio recebido ao longo do torneio.
“Franca tem torcedores apaixonados”
Miguel Antônio, um dos mais jovens do elenco com apenas 16 anos, comemorou o gol na competição e compartilhou sua experiência de jogar no interior paulista. “A sede é muito boa. Franca tem torcedores apaixonados que lotaram o estádio. Deus abençoou e colocou a gente nas oitavas. Seguir em busca do título, tenho certeza de que nosso time está bem treinado, o professor Mairon nos dá muita confiança, e é isso, continuar para cima”, concluiu Miguel.
O atacante Pablo Neri, de 18 anos, foi o segundo a marcar. Além de comentar sobre o campeonato, ele também falou sobre sua estadia na cidade. “Foi ‘top’, gostei da cidade, a torcida vem aqui, lota, foi ‘top’”, elogiou.
Gustavo Zago, de 19 anos, contou sobre a experiência de participar da Copinha e as expectativas para a próxima fase.
“O campeonato está sendo muito bom. A gente está fazendo um belo trabalho, o professor Mairon está dando confiança para a gente e eu tenho certeza de que a gente vai chegar na final, com nossos objetivos, ‘pézinho’ no chão e agradecendo a Deus por tudo que está fazendo na minha vida”, afirmou o atacante.
Próxima fase
As oitavas de final da Copinha para o Cruzeiro já têm data, local e time definidos. A Raposa enfrentará o Santos, que superou a Ferroviária na noite desta quarta-feira. O jogo acontecerá na sexta-feira, 16, às 21h30, no estádio municipal “Prof. Luiz Augusto de Oliveira”, em São Carlos.
