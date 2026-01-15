A construção do novo Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS Infantil), no Jardim Botânico, avança para a fase de levantamento das paredes, além da instalação de vigas, colunas de concreto e dutos hidráulicos. A obra representa um importante reforço na rede de atenção à saúde mental de crianças e adolescentes em Franca.

Localizada na rua Ginez Garcia, no cruzamento com a avenida Jaime Tellini, a unidade contará com consultórios, salas de atividades, posto de enfermagem, refeitório, cozinha, além de áreas de apoio e um parquinho infantil, voltado ao público atendido. O CAPS Infantil será destinado ao acompanhamento de crianças e adolescentes de até 17 anos e 11 meses que apresentem sofrimento psíquico e/ou transtornos mentais.

O investimento na obra é de R$ 2,3 milhões, fruto de um convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal. A implantação da nova unidade é considerada uma conquista para a política de saúde mental do município, ao ampliar o acesso a serviços especializados e garantir uma equipe qualificada para o cuidado contínuo desse público.