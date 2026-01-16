Apenas na primeira semana de janeiro, a GCM (Guarda Civil Municipal) já emitiu 11 autos de infração para pessoas flagradas realizando o descarte irregular de lixo em Franca.
Os flagrantes foram possíveis graças ao sistema de monitoramento por câmeras instaladas em pontos estratégicos e também por meio de denúncias da população.
Ao longo de todo o ano de 2025, foram aplicadas 270 autuações por este motivo, demonstrando a continuidade das ações de controle.
Tecnologia aliada
Além do patrulhamento tradicional, a Secretaria Municipal de Segurança aposta na tecnologia. A GCM utiliza drones e dispositivos que permitem a identificação de placas de veículos e infratores com alta precisão. As operações são integradas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, unindo limpeza urbana e conscientização.
Balanço 2025: maus-tratos preocupam
Além do lixo, a Guarda Civil registrou 415 denúncias de maus-tratos a animais. Outros registros de destaque em 2025 incluem:
- Crimes contra o meio ambiente em geral: 83;
- Abandono de animais em via pública: 74;
- Queimadas irregulares: 40;
- Dano ou invasão de área pública: 35;
- Confinamento inadequado de animais: 30.
Também houve atuações em casos de animais soltos em vias, poda irregular de árvores e loteamentos clandestinos.
Canais de denúncia
A população é peça-chave na fiscalização e pode denunciar de forma anônima.
- Guarda Civil (24h): telefones 153 ou (16) 3706-6515. E-mail: gcmfranca@franca.sp.gov.br. (Para infrações ambientais, descarte de lixo e animais soltos).
- Canil Municipal: telefone (16) 3727-0592 (Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30). Atende denúncias de maus-tratos, animais soltos e solicitações do VetMóvel.
