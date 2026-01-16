Apenas na primeira semana de janeiro, a GCM (Guarda Civil Municipal) já emitiu 11 autos de infração para pessoas flagradas realizando o descarte irregular de lixo em Franca.

Os flagrantes foram possíveis graças ao sistema de monitoramento por câmeras instaladas em pontos estratégicos e também por meio de denúncias da população.

Ao longo de todo o ano de 2025, foram aplicadas 270 autuações por este motivo, demonstrando a continuidade das ações de controle.

Tecnologia aliada