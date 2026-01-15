16 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

Pastoral do Menor de Franca abre 120 vagas para cursos gratuitos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação
Curso de gastronomia ofertado em parceria com Senac e Sebrae
Curso de gastronomia ofertado em parceria com Senac e Sebrae

O Centro de Formação da Pastoral do Menor de Franca anunciou a abertura de inscrições para seis novos cursos de capacitação profissional totalmente gratuitos. A iniciativa, realizada em parceria com o Senac e o Sebrae, busca atender pessoas que querem aprender uma nova profissão ou gerar renda extra.

Ao todo, são oferecidas 120 vagas, sendo 20 alunos por turma. As aulas serão ministradas na sede da Pastoral, localizada na Av. Eliza Verzola Gosuen, 2427, no Prolongamento Vila Santa Cruz.

Opções de cursos e cronograma

A grade está dividida em dois eixos principais:

Eixo Gastronomia (Parceria Senac):

  • Padeiro: De 02/02 a 08/07 (aulas às terças, quartas e quintas à tarde).
  • Hambúrguer Artesanal: De 02/02 a 23/02 (aulas às segundas e quartas à noite).
  • Salgadeiro: De 04/03 a 13/07 (aulas às segundas, terças e quartas à noite).

  • Eixo Empreendedorismo e Estética (Parceria Sebrae):

    • Personal Organizer: De 24/02 a 31/03 (aulas às terças e quintas à tarde).
    • Unhas Artísticas: De 02 a 25 de março (aulas às segundas, terças e quartas à noite).
    • Criação e Venda de Bijuterias: De 31/03 a 29 de abril (aulas às segundas, terças e quartas à noite).

    • Como se inscrever

    O processo de inscrição muda de acordo com a parceria do curso escolhido:

    1. Cursos de Culinária (Senac): As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Senac Franca (Rua Alfredo Lopes, 1345 – Vila Teixeira). O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 08h às 21h, e aos sábados, das 08h às 12h.
    2. Demais Cursos (Sebrae): As inscrições são online, através do formulário disponível no link: https://bit.ly/cursospamenfranca.

    O Centro de Formação conta com uma estrutura completa, incluindo cozinha piloto para as aulas de gastronomia, laboratório de informática e auditório. O foco é a inserção no mercado de trabalho, o fortalecimento do empreendedorismo e o desenvolvimento da autonomia dos alunos.

    Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (16) 3030-3025.

