O Centro de Formação da Pastoral do Menor de Franca anunciou a abertura de inscrições para seis novos cursos de capacitação profissional totalmente gratuitos. A iniciativa, realizada em parceria com o Senac e o Sebrae, busca atender pessoas que querem aprender uma nova profissão ou gerar renda extra.

Ao todo, são oferecidas 120 vagas, sendo 20 alunos por turma. As aulas serão ministradas na sede da Pastoral, localizada na Av. Eliza Verzola Gosuen, 2427, no Prolongamento Vila Santa Cruz.

Opções de cursos e cronograma

A grade está dividida em dois eixos principais: