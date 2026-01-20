As fortes chuvas que atingiram Franca, na semana passada, deixaram um rastro de transtorno e insalubridade para uma dona de casa moradora no bairro Santa Terezinha, zona norte da cidade. A residência foi invadida por um severo refluxo na rede de esgoto, fazendo com que dejetos e fezes retornassem pelos ralos e pelo vaso sanitário, inundando o imóvel.

Em vídeo, a dona de casa registra seu imóvel tomado pela água e esgoto, descrevendo o cenário como "insalubre" e cobrando uma solução definitiva para o problema estrutural, temendo novos alagamentos na próxima tempestade.

O que diz a Sabesp

Em nota, a Sabesp informou que enviou uma equipe ao local para realizar a limpeza emergencial e a desinfecção do imóvel. A companhia afirmou ainda que está em contato com os proprietários para avaliar um eventual ressarcimento sobre os danos materiais causados. Já que os móveis e eletrodomésticos acabaram sendo atingidos pela água e esgoto.