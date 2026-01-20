As fortes chuvas que atingiram Franca, na semana passada, deixaram um rastro de transtorno e insalubridade para uma dona de casa moradora no bairro Santa Terezinha, zona norte da cidade. A residência foi invadida por um severo refluxo na rede de esgoto, fazendo com que dejetos e fezes retornassem pelos ralos e pelo vaso sanitário, inundando o imóvel.
Em vídeo, a dona de casa registra seu imóvel tomado pela água e esgoto, descrevendo o cenário como "insalubre" e cobrando uma solução definitiva para o problema estrutural, temendo novos alagamentos na próxima tempestade.
O que diz a Sabesp
Em nota, a Sabesp informou que enviou uma equipe ao local para realizar a limpeza emergencial e a desinfecção do imóvel. A companhia afirmou ainda que está em contato com os proprietários para avaliar um eventual ressarcimento sobre os danos materiais causados. Já que os móveis e eletrodomésticos acabaram sendo atingidos pela água e esgoto.
No entanto, a empresa esclareceu que o incidente não foi causado por falha na manutenção da rede da companhia, mas sim pelo "lançamento indevido de água de chuva na rede de esgoto".
A Sabesp explicou ainda que, no Brasil, as redes devem ser independentes: o esgoto deve receber apenas efluentes domésticos, enquanto a água da chuva deve ir para as galerias pluviais. Quando imóveis conectam calhas e ralos de quintal na rede de esgoto, o volume de água durante os temporais sobrecarrega o sistema, causando o transbordamento e o refluxo para dentro das casas - geralmente nas partes mais baixas da rua.
A companhia alertou que é necessário que os imóveis vizinhos regularizem suas conexões, eliminando o lançamento de água de chuva na rede coletora. A Sabesp ressaltou, porém, que a fiscalização dessas irregularidades dentro dos imóveis particulares não é de sua responsabilidade.
