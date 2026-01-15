O Franca Carrascos definiu seu caminho na temporada 2026 da SPFL (São Paulo Football League) - Série Ouro. A diretoria divulgou nesta semana a tabela de jogos da primeira fase e confirmou um investimento pesado no elenco, com a chegada de 12 novos atletas.

Segundo Marcos Soares, representante da equipe, o planejamento para este ano é o mais ambicioso da história do time. "Esse ano, 2026, é o ano que o Carrascos vai entrar mais forte na competição. A gente não almeja nada menos que a semifinal, mas com o objetivo claro de estar na final. O Carrascos hoje entra na segunda divisão como favorito", afirmou.

A tabela e os adversários

A estreia está marcada para o dia 15 de março, às 10h, contra o Assis, na cidade de Agudos. A equipe francana vê esse primeiro confronto com otimismo, pois já venceu o adversário no ano passado.