O Franca Carrascos definiu seu caminho na temporada 2026 da SPFL (São Paulo Football League) - Série Ouro. A diretoria divulgou nesta semana a tabela de jogos da primeira fase e confirmou um investimento pesado no elenco, com a chegada de 12 novos atletas.
Segundo Marcos Soares, representante da equipe, o planejamento para este ano é o mais ambicioso da história do time. "Esse ano, 2026, é o ano que o Carrascos vai entrar mais forte na competição. A gente não almeja nada menos que a semifinal, mas com o objetivo claro de estar na final. O Carrascos hoje entra na segunda divisão como favorito", afirmou.
A tabela e os adversários
A estreia está marcada para o dia 15 de março, às 10h, contra o Assis, na cidade de Agudos. A equipe francana vê esse primeiro confronto com otimismo, pois já venceu o adversário no ano passado.
Na sequência, o time enfrenta o Guaras (29/03, em Ribeirão Preto) e o Lions (26/04, em Avaré).
O grande desafio, porém, ficou reservado para a última rodada da fase regular, que será em casa. No dia 9 de maio (sábado), às 14h, o Franca Carrascos recebe o Leme em Franca.
"Certamente é o jogo mais difícil. O Leme estava na primeira divisão (Série Diamante) desde 2018. É um time cascudo, uma das potências do interior", analisa Marcos.
Reforços e estrutura
Para garantir o favoritismo, a diretoria, liderada pelo presidente Marcos, trabalhou intensamente. O clube manteve 100% da sua base de atletas de Franca e agregou 12 reforços da região. São jogadores com bagagem em cenário nacional e estadual, colecionando títulos importantes.
"Com esse esforço conjunto, a manutenção da nossa base de confiança e a chegada da nova comissão técnica, o Carrascos vem para fazer história e buscar o título de 2026", completa Marcos.
A equipe segue com o patrocínio master da Prefeitura de Franca, além da parceria de seis anos com a Spartan Trader (escritório de investimentos) e da Trit Sports, fornecedora oficial do material esportivo. O time segue aberto a novos apoiadores.
Confira a agenda de jogos:
- 15/03 (10h): Assis x Franca (em Agudos);
- 29/03 (10h): Guaras x Franca (em Ribeirão Preto);
- 26/04 (14h): Lions x Franca (em Avaré);
- 09/05 (14h): Franca x Leme (em Franca).
