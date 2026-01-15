16 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FUTEBOL AMERICANO

Com base mantida e reforços, Carrascos quer a taça da Série Ouro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Elenco do Franca Carrascos
Elenco do Franca Carrascos

O Franca Carrascos definiu seu caminho na temporada 2026 da SPFL (São Paulo Football League) - Série Ouro. A diretoria divulgou nesta semana a tabela de jogos da primeira fase e confirmou um investimento pesado no elenco, com a chegada de 12 novos atletas.

Segundo Marcos Soares, representante da equipe, o planejamento para este ano é o mais ambicioso da história do time. "Esse ano, 2026, é o ano que o Carrascos vai entrar mais forte na competição. A gente não almeja nada menos que a semifinal, mas com o objetivo claro de estar na final. O Carrascos hoje entra na segunda divisão como favorito", afirmou.

A tabela e os adversários

A estreia está marcada para o dia 15 de março, às 10h, contra o Assis, na cidade de Agudos. A equipe francana vê esse primeiro confronto com otimismo, pois já venceu o adversário no ano passado.

Na sequência, o time enfrenta o Guaras (29/03, em Ribeirão Preto) e o Lions (26/04, em Avaré).

O grande desafio, porém, ficou reservado para a última rodada da fase regular, que será em casa. No dia 9 de maio (sábado), às 14h, o Franca Carrascos recebe o Leme em Franca.

"Certamente é o jogo mais difícil. O Leme estava na primeira divisão (Série Diamante) desde 2018. É um time cascudo, uma das potências do interior", analisa Marcos.

Reforços e estrutura

Para garantir o favoritismo, a diretoria, liderada pelo presidente Marcos, trabalhou intensamente. O clube manteve 100% da sua base de atletas de Franca e agregou 12 reforços da região. São jogadores com bagagem em cenário nacional e estadual, colecionando títulos importantes.

"Com esse esforço conjunto, a manutenção da nossa base de confiança e a chegada da nova comissão técnica, o Carrascos vem para fazer história e buscar o título de 2026", completa Marcos.

A equipe segue com o patrocínio master da Prefeitura de Franca, além da parceria de seis anos com a Spartan Trader (escritório de investimentos) e da Trit Sports, fornecedora oficial do material esportivo. O time segue aberto a novos apoiadores.

Confira a agenda de jogos:

  • 15/03 (10h): Assis x Franca (em Agudos);
  • 29/03 (10h): Guaras x Franca (em Ribeirão Preto);
  • 26/04 (14h): Lions x Franca (em Avaré);
  • 09/05 (14h): Franca x Leme (em Franca).

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários