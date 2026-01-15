16 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 15, em Franca:

Nome: Maria Valderi do Nascimento Silva
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: João Batista Machado
Idade: Não informado 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Ecológico Metropolitano de Jardinópolis 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Antônio Carlos Jacinto
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, 3
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: João Taveres Sobrinho
Idade: 77 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 09
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Jacqueline de Oliveira Leme 
Idade: 40 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários