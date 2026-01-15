Veja o obituário desta quinta-feira, 15, em Franca:

Nome: Maria Valderi do Nascimento Silva

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: João Batista Machado

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Ecológico Metropolitano de Jardinópolis

Horário previsto do sepultamento: 15h