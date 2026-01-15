Veja o obituário desta quinta-feira, 15, em Franca:
Nome: Maria Valderi do Nascimento Silva
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: João Batista Machado
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Ecológico Metropolitano de Jardinópolis
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Antônio Carlos Jacinto
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: João Taveres Sobrinho
Idade: 77 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Jacqueline de Oliveira Leme
Idade: 40 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.