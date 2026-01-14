A Polícia procura Paulo Roberto da Silva, de 38 anos, acusado de matar o próprio amigo a facadas na manhã desta quarta-feira, 14, no Distrito Industrial de Patrocínio Paulista. Segundo as investigações iniciais, o crime teria sido motivado por ciúmes, após a vítima se envolver com a ex-companheira do acusado.
A vítima foi identificada como Josias Pedro, de 20 anos, natural de Roçadinho, no estado de Alagoas. O jovem havia se mudado para Patrocínio Paulista em busca de trabalho e atuava desde julho de 2024 em um curtume localizado na rua Major Goulart, local onde ocorreu o homicídio.
De acordo com a Polícia, Josias chegou normalmente para trabalhar no início da manhã. Já Paulo Roberto, que também trabalha no mesmo curtume, estava de férias, mas foi até a empresa especificamente para encontrar o jovem. O acusado havia encerrado um relacionamento há cerca de duas semanas e, ao descobrir que a ex-companheira passou a se relacionar com Josias, teria feito ameaças anteriores à vítima.
Ainda segundo a perícia, Paulo atacou Josias em um surto de fúria, e o atingiu com cerca de 20 golpes de faca. As facadas atingiram regiões como abdômen, tórax, peito, costas e pescoço. Ferimentos nos braços indicam que o jovem tentou se defender, mas não resistiu e morreu no local.
Testemunhas relataram que havia outras pessoas trabalhando no curtume no momento do crime, porém, segundo os relatos, ninguém conseguiu conter o agressor, que estava extremamente alterado.
Após cometer o homicídio, Paulo Roberto fugiu correndo da empresa. Conforme informações da Polícia Militar, ele ainda teria passado em casa para trocar de roupas antes de fugir. O suspeito ainda está foragido.
Os funcionários do curtume foram liberados para irem para casa. O local ficou fechado para os trabalhos policiais e da perícia. Na sequência, a funeraria retirou o corpo do rapaz e o encaminhou para o IML.
As forças policiais iniciaram buscas imediatamente após o crime. A PM informou que o acusado possui parentes nas cidades de Franca e Batatais, o que levanta a suspeita de que ele possa ter buscado abrigo em uma dessas localidades.
O caso segue sob investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.