O Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira, 14, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, o “Lanchão”, em Franca, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A cidade se despede como uma das sedes da Copinha nesta edição.

Os gols da partida foram marcados por Gustavo Zago, Pablo e Miguel, em uma atuação dominante da equipe mineira, que não deu chances ao adversário e confirmou o favoritismo.

A partir da próxima fase, o Cruzeiro manda seus jogos em São Carlos (SP).