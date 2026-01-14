O Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira, 14, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, o “Lanchão”, em Franca, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A cidade se despede como uma das sedes da Copinha nesta edição.
Os gols da partida foram marcados por Gustavo Zago, Pablo e Miguel, em uma atuação dominante da equipe mineira, que não deu chances ao adversário e confirmou o favoritismo.
A partir da próxima fase, o Cruzeiro manda seus jogos em São Carlos (SP).
Classificado, a Raposa volta a campo na próxima sexta-feira, 16, quando disputa as oitavas de final. O adversário será o Santos ou a Ferroviária, que duelam nesta quarta-feira.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.