15 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATÉ MAIS!

Cruzeiro vence Ponte, e Franca se despede da Copinha

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Cazé TV
Jogadores do Cruzeiro comemorando nesta quarta-feira, no Lanchão, em Franca
Jogadores do Cruzeiro comemorando nesta quarta-feira, no Lanchão, em Franca

O Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira, 14, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, o “Lanchão”, em Franca, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A cidade se despede como uma das sedes da Copinha nesta edição.

Os gols da partida foram marcados por Gustavo Zago, Pablo e Miguel, em uma atuação dominante da equipe mineira, que não deu chances ao adversário e confirmou o favoritismo.

A partir da próxima fase, o Cruzeiro manda seus jogos em São Carlos (SP).

Classificado, a Raposa volta a campo na próxima sexta-feira, 16, quando disputa as oitavas de final. O adversário será o Santos ou a Ferroviária, que duelam nesta quarta-feira.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários