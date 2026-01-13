O transbordamento do córrego dos Bagres interditou, na tarde desta terça-feira, 13, a rodovia Anna Thereza Villela Rosa Rodrigues Alves, que liga Restinga à rodovia Cândido Portinari. O bloqueio ocorreu próximo ao trevo da Cândido Portinari, em um trecho com uma ponte sobre o córrego.

O local é conhecido pelo grande volume de água que recebe, já que ali deságuam não apenas o córrego dos Bagres, que corta Franca, mas também o córrego Cubatão. Por isso, a chuva intensa registrada em Franca ao longo da tarde impactou diretamente o aumento do nível da água em Restinga.

Com a força da correnteza, a água avançou sobre a pista, impossibilitando a passagem de veículos. A rodovia precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança dos motoristas.