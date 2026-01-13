O transbordamento do córrego dos Bagres interditou, na tarde desta terça-feira, 13, a rodovia Anna Thereza Villela Rosa Rodrigues Alves, que liga Restinga à rodovia Cândido Portinari. O bloqueio ocorreu próximo ao trevo da Cândido Portinari, em um trecho com uma ponte sobre o córrego.
O local é conhecido pelo grande volume de água que recebe, já que ali deságuam não apenas o córrego dos Bagres, que corta Franca, mas também o córrego Cubatão. Por isso, a chuva intensa registrada em Franca ao longo da tarde impactou diretamente o aumento do nível da água em Restinga.
Com a força da correnteza, a água avançou sobre a pista, impossibilitando a passagem de veículos. A rodovia precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança dos motoristas.
O trecho já foi palco de um acidente fatal em 2022, quando um jovem morreu após ser arrastado pela correnteza durante um episódio de fortes chuvas.
Comentários
1 Comentários
-
Antonio Carlos 20 horas atrásNão pode tentar passar, a correnteza leva, teve um ano que o motoqueiro tentou passar e foi arrastado. Espera um tempo a água baixar depois passa.