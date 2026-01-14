Uma cerimônia realizada na noite desta quarta-feira, 14, marcou a posse da nova diretoria da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca. Agenor Gado reassume a presidência da instituição, tendo Ébio Sebastião Pedroza como vice-presidente.

Com 56 anos de história, a unidade francana é referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Além de Franca, a instituição atende outros 12 municípios da região, realizando cerca de 1.400 atendimentos mensais nas áreas de saúde, educação e assistência social, com o apoio de aproximadamente 350 colaboradores.

“É uma alegria voltar à casa novamente”, afirmou Agenor Gado, empresário e pecuarista. Ele reconheceu os desafios enfrentados pela instituição, mas destacou o trabalho sério e de qualidade desenvolvido pela Apae em benefício dos usuários.