Uma cerimônia realizada na noite desta quarta-feira, 14, marcou a posse da nova diretoria da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca. Agenor Gado reassume a presidência da instituição, tendo Ébio Sebastião Pedroza como vice-presidente.
Com 56 anos de história, a unidade francana é referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Além de Franca, a instituição atende outros 12 municípios da região, realizando cerca de 1.400 atendimentos mensais nas áreas de saúde, educação e assistência social, com o apoio de aproximadamente 350 colaboradores.
“É uma alegria voltar à casa novamente”, afirmou Agenor Gado, empresário e pecuarista. Ele reconheceu os desafios enfrentados pela instituição, mas destacou o trabalho sério e de qualidade desenvolvido pela Apae em benefício dos usuários.
A presidência da entidade era ocupada por Paulo Henrique Ferreira, que passa a integrar a diretoria como responsável pelo patrimônio.
A cerimônia contou com a presença de lideranças de diversos setores da sociedade civil, empresários, vereadores e atendidos pela instituição.
Valores
Para 2026, a Apae estima um custo anual de aproximadamente R$ 26 milhões para a manutenção de sua estrutura. Cada atendido gera um custo médio mensal de R$ 1.360. A instituição é mantida por recursos municipais, estaduais e federais, além de emendas parlamentares, doações da iniciativa privada e da participação da comunidade em eventos como festas, o tradicional leilão e outras ações beneficentes.
A nova gestão pretende investir na capacitação dos profissionais e na incorporação de novas tecnologias voltadas ao aprimoramento dos atendimentos.
Apresentação especial
Durante a cerimônia, alunos atendidos pela Apae participaram de uma apresentação especial no formato voz e violão. O repertório incluiu as músicas “Flor e Beija-Flor”, de Henrique & Juliano com participação de Marília Mendonça, e “O Sol”, da banda Jota Quest.
Presidente destaca novidades
Com mais de 20 anos de história ligada à Apae de Franca, Agenor Gado destacou que já atuou como conselheiro, vice-presidente, presidente por dois mandatos e, mais recentemente, diretor social. Agora, reassume a presidência para um novo triênio.
Entre os principais desafios, ele apontou o equilíbrio econômico-financeiro da instituição, que possui uma receita limitada frente a um orçamento elevado. Ainda assim, ressaltou a força da estrutura administrativa.
Para os próximos três anos, o presidente anunciou novidades como a criação de um coral com os usuários, o lançamento de um programa de voluntariado e a realização de uma feijoada beneficente no mês de julho para arrecadação de recursos. Também estão previstos investimentos em ampliação e reformas, especialmente no bloco de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista.
“Estamos retomando com energia renovada, trazendo pessoas novas para a diretoria e mantendo o compromisso de fortalecer a Apae, que hoje atende mais de 1.400 usuários em Franca e outros 12 municípios”, concluiu.
Diretoria Executiva – triênio 2026–2028
- Presidente: Agenor Gado
- Vice-presidente: Ébio Sebastião Pedroza
- 1º secretário: Antônio Waldyr Medezani
- 2º secretário: Alfredo Miliatto Rodrigues
- 1º tesoureiro: Allan de Menezes Lima
- 2º tesoureiro: Alexandre Leonel
- Diretor de patrimônio: Paulo Henrique Ferreira
- Diretor social: Toni Salloum Filho
