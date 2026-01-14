Um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira, 13, na avenida Presidente Vargas, na Vila Santa Maria do Carmo, em Franca. O acidente ocorreu durante uma forte tempestade que atingiu a cidade.
Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, o motorista do carro aparece parado em um cruzamento, aguardando o movimento da avenida diminuir.
Em seguida, ele avançou, mas não percebeu a aproximação da motocicleta e atingiu o veículo.
Com o impacto da batida, o condutor da moto e a passageira foram arremessados ao chão. A mulher, de 32 anos, sofreu fratura na mandíbula e foi socorrida para a Santa Casa de Franca, onde permanece internada e aguarda por cirurgia.
O outro ocupante da motocicleta também ficou ferido e precisou de atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.
