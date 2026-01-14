Um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira, 13, na avenida Presidente Vargas, na Vila Santa Maria do Carmo, em Franca. O acidente ocorreu durante uma forte tempestade que atingiu a cidade.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, o motorista do carro aparece parado em um cruzamento, aguardando o movimento da avenida diminuir.

Em seguida, ele avançou, mas não percebeu a aproximação da motocicleta e atingiu o veículo.