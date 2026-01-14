15 de janeiro de 2026
PRESIDENTE VARGAS

Duas pessoas ficam feridas após carro cortar a frente de moto

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Moto derrapando pela avenida Presidente Vargas, em Franca, após colisão contra carro
Moto derrapando pela avenida Presidente Vargas, em Franca, após colisão contra carro

Um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira, 13, na avenida Presidente Vargas, na Vila Santa Maria do Carmo, em Franca. O acidente ocorreu durante uma forte tempestade que atingiu a cidade.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, o motorista do carro aparece parado em um cruzamento, aguardando o movimento da avenida diminuir.

Em seguida, ele avançou, mas não percebeu a aproximação da motocicleta e atingiu o veículo.

Com o impacto da batida, o condutor da moto e a passageira foram arremessados ao chão. A mulher, de 32 anos, sofreu fratura na mandíbula e foi socorrida para a Santa Casa de Franca, onde permanece internada e aguarda por cirurgia.

O outro ocupante da motocicleta também ficou ferido e precisou de atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

