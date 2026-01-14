O Sesi Franca Basquete massacrou a Universidad de Concepción, do Chile, por 120 a 62 nesta quarta-feira, 14, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pela BCLA (Basketball Champions League Americas).

O jogo foi válido pela segunda janela do grupo D da competição. Nesta quinta-feira, 15, a equipe chilena enfrenta o Instituto de Córdoba, da Argentina. Já na sexta-feira, 16, Franca encara o time argentino. As partidas acontecem no Pedrocão.

O time brasileiro começou bem a partida com o ala norte-americano David Jackson abrindo o placar. Ditando o ritmo em quadra, o time de Franca foi bem ao ataque, fazendo 29 a 11 no primeiro período. No segundo quarto, o time chileno melhorou seu desempenho ofensivo, vencendo por 22 a 18 o período. Mas o Franca liderava o placar geral por 47 a 33, com Felício sendo destaque do primeiro tempo com 10 pontos.