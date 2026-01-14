O padre Reinaldo Ferreira foi internado e precisará passar por uma cirurgia, segundo comunicado divulgado pela Paróquia São Vicente de Paulo, em Franca, nesta quarta-feira, 14. O sacerdote está afastado há mais de um mês devido ao tratamento de diverticulite.
Segundo o boletim médico divulgado em 6 de janeiro, o padre havia recebido alta e seguiria para tratamento domiciliar com antibióticos.
No entanto, na atualização desta quarta-feira, Reinaldo precisou ser internado novamente e uma cirurgia está prevista para ocorrer nesta sexta-feira, 16, às 13h.
A atualização no quadro médico do padre da Paróquia São Vicente de Paulo, no Jardim Tropical, causou comoção entre os fiéis. “Em nome da comunidade Santo Antônio de Franca, da qual ele foi pároco por mais de 25 anos, nossas orações por esse momento em que ele irá passar por uma cirurgia. Peço a intercessão de Nossa Senhora e de seu filho Jesus. Como ele sempre nos dizia: Já deu tudo certo. Estamos unidos em orações”, disse Altiva Helena nas redes sociais.
A diverticulite é uma inflamação ou infecção dos divertículos, que são pequenas bolsas que podem se formar na parede do intestino, principalmente no intestino grosso (cólon).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.