O padre Reinaldo Ferreira foi internado e precisará passar por uma cirurgia, segundo comunicado divulgado pela Paróquia São Vicente de Paulo, em Franca, nesta quarta-feira, 14. O sacerdote está afastado há mais de um mês devido ao tratamento de diverticulite.

Segundo o boletim médico divulgado em 6 de janeiro, o padre havia recebido alta e seguiria para tratamento domiciliar com antibióticos.

No entanto, na atualização desta quarta-feira, Reinaldo precisou ser internado novamente e uma cirurgia está prevista para ocorrer nesta sexta-feira, 16, às 13h.