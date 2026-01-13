A Prefeitura de Franca divulgou os detalhes da transição para o novo sistema de transporte público da cidade, que passa a ser operado pela empresa Mov a partir do dia 18 de janeiro. Entre as principais novidades estão a redução da tarifa, o aumento da frota e as regras para a troca dos cartões.

Uma das mudanças mais aguardadas é a redução de 20% no valor da passagem, que passará a custar R$ 4,00. Além do preço menor, o sistema contará com 34 linhas regulares e 11 especiais (focadas em trabalhadores e período noturno).

A frota será ampliada: serão 63 ônibus em operação, contra os 50 utilizados em 2025, o que deve reduzir o tempo de espera nos pontos.

Como ficam os cartões e créditos?