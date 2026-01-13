A Prefeitura de Franca divulgou os detalhes da transição para o novo sistema de transporte público da cidade, que passa a ser operado pela empresa Mov a partir do dia 18 de janeiro. Entre as principais novidades estão a redução da tarifa, o aumento da frota e as regras para a troca dos cartões.
Uma das mudanças mais aguardadas é a redução de 20% no valor da passagem, que passará a custar R$ 4,00. Além do preço menor, o sistema contará com 34 linhas regulares e 11 especiais (focadas em trabalhadores e período noturno).
A frota será ampliada: serão 63 ônibus em operação, contra os 50 utilizados em 2025, o que deve reduzir o tempo de espera nos pontos.
Como ficam os cartões e créditos?
Para garantir uma transição tranquila, foi definido que os cartões antigos com créditos terão validade de 180 dias, contados a partir do início da operação (18/01). Ou seja, o usuário não perderá o dinheiro já carregado.
- Quem tem cartão sem crédito: pode adquirir o novo cartão da Mov imediatamente nos postos de atendimento.
- Quem não tem cartão: o cadastramento para novos passes já está disponível.
- Importante: os créditos nos cartões novos da Mov só poderão ser utilizados a partir do dia 18.
Idosos, pessoas com deficiência e outros beneficiários de gratuidade não precisam trocar o cartão agora. Os cartões atuais continuarão valendo até que os novos sejam confeccionados. A substituição para esse público começará apenas em 1º de março.
Onde fazer o cadastro?
A confecção dos novos passes e o cadastramento estão sendo realizados em três pontos:
- Garagem da Mov: Avenida Willian Azzuz, 480;
- Terminal Ayrton Senna;
- Van Itinerante: Veículo da Mov que percorrerá os bairros.
Para conferir linhas, horários e demais orientações, o usuário pode acessar o site oficial:
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Darsio 1 dia atrasGostaria de saber quem são os vedadeiros proprietários dessa nova empresa. Será que mudou a merda, mas as moscas continuam sendo as mesmas? Ou seja, não seria uma São José sob outro disfarce? Sei não!!!!