Durante o patrulhamento, a equipe localizou o veículo ainda na rodovia. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes da camionete fugiram em alta velocidade, entrando na área urbana de Miguelópolis, dando início a uma perseguição por diversas ruas da cidade, passando pela avenida Leopoldo Carlos de Oliveira.

Os policiais militares cabo PM Paulo e soldado PM Novaes receberam um alerta de uma empresa de monitoramento informando que uma camionete Toyota Hilux SW4, furtada no dia 10 de janeiro, em Franca, estaria trafegando pela rodovia Dr. William Amin.

Ao chegar no bairro Genoveva Jorge, houve troca de tiros entre os criminosos e os policiais. Mesmo após o confronto, os suspeitos continuaram a fugir pela avenida Ariosto, seguindo em direção à saída para Guaíra.

Pouco depois, os criminosos entraram em um canavial ao lado de uma empresa, onde abandonaram a camionete furtada em meio à plantação de cana-de-açúcar e fugiram a pé.

A principal suspeita é de que os criminosos estariam levando o veículo para o estado de Minas Gerais e, para evitar rodovias de grande fluxo, como a Anhanguera, teriam optado por rotas alternativas, passando por Miguelópolis.