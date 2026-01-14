A Polícia Civil de Miguelópolis, na região de Franca, investiga um caso de injúria racial envolvendo duas adolescentes suspeitas de ofender uma jovem em um grupo no Instagram. O espaço virtual teria sido criado com o objetivo de fazer comentários sobre a aparência de moradores da cidade, onde as ofensas teriam sido publicadas.

De acordo com as investigações, as adolescentes publicaram uma foto da vítima acompanhada de comentários de cunho racista. Em outra ocasião, também teriam divulgado uma imagem do pai da jovem enquanto ele trabalhava, fazendo ofensas e utilizando termos como “macaquinho”.

O delegado Telismar Júnior, responsável pelo caso, explicou que crimes de racismo são considerados gravíssimos pela legislação brasileira, não admitem fiança e não prescrevem, podendo gerar responsabilização judicial mesmo anos após o fato.