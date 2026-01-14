Após o forte temporal que atingiu Franca nesta terça-feira, 13, um problema já conhecido pelos moradores voltou a se repetir: as enchentes. Com o volume intenso de chuva, os córregos dos Bagres e Cubatão transbordaram, alagando trechos das avenidas Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso y Alonso. A situação provocou transtornos no trânsito e afetou a rotina de quem passa pela região.

O período chuvoso coincide com o processo licitatório que está em andamento para as obras antienchentes. De acordo com a Prefeitura, serão investidos R$ 39 milhões nos canais da cidade, valor dividido em três licitações. Duas delas já tiveram empresas classificadas.

De acordo com o Portal de Licitações da Prefeitura, seis empresas encaminharam proposta para a obra do Córrego dos Bagres, na altura da avenida Antônio Barbosa Filho, orçada em R$ 24.789.222,77. O prazo expirou nesta terça-feira. A vencedora foi a Tessalia Construtora e Incorporadora, de Limeira (SP), ao valor de R$ 22,7 milhões.