Após o forte temporal que atingiu Franca nesta terça-feira, 13, um problema já conhecido pelos moradores voltou a se repetir: as enchentes. Com o volume intenso de chuva, os córregos dos Bagres e Cubatão transbordaram, alagando trechos das avenidas Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso y Alonso. A situação provocou transtornos no trânsito e afetou a rotina de quem passa pela região.
O período chuvoso coincide com o processo licitatório que está em andamento para as obras antienchentes. De acordo com a Prefeitura, serão investidos R$ 39 milhões nos canais da cidade, valor dividido em três licitações. Duas delas já tiveram empresas classificadas.
De acordo com o Portal de Licitações da Prefeitura, seis empresas encaminharam proposta para a obra do Córrego dos Bagres, na altura da avenida Antônio Barbosa Filho, orçada em R$ 24.789.222,77. O prazo expirou nesta terça-feira. A vencedora foi a Tessalia Construtora e Incorporadora, de Limeira (SP), ao valor de R$ 22,7 milhões.
A licitação para melhorias no Córrego do Engenho Queimado recebeu nove propostas. O prazo era até às 9h30 desta quarta-feira, com teto de R$ 3.332.270,60. A empresa declarada vencedora foi a Construtora Excon, de Belo Horizonte (MG), com proposta de R$ 2,9 milhões.
Já a licitação para as obras no córrego Cubatão, nas proximidades do viaduto Dona Quita, está em andamento, com prazo até às 9h30 desta quinta-feira, 15, ao valor de R$ 10.968.259,63.
A Prefeitura irá analisar a documentação das empresas classificadas e informou nesta quarta-feira que “está trabalhando para sanar a ocorrência de alagamentos na cidade, através da realização de obras de drenagem” dos pontos críticos da cidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.