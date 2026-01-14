15 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CÓRREGOS

Licitações definem empresas para obras antienchentes em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Enchente provocada por temporal que atingiu Franca nesta terça-feira
Enchente provocada por temporal que atingiu Franca nesta terça-feira

Após o forte temporal que atingiu Franca nesta terça-feira, 13, um problema já conhecido pelos moradores voltou a se repetir: as enchentes. Com o volume intenso de chuva, os córregos dos Bagres e Cubatão transbordaram, alagando trechos das avenidas Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso y Alonso. A situação provocou transtornos no trânsito e afetou a rotina de quem passa pela região.

O período chuvoso coincide com o processo licitatório que está em andamento para as obras antienchentes. De acordo com a Prefeitura, serão investidos R$ 39 milhões nos canais da cidade, valor dividido em três licitações. Duas delas já tiveram empresas classificadas.

De acordo com o Portal de Licitações da Prefeitura, seis empresas encaminharam proposta para a obra do Córrego dos Bagres, na altura da avenida Antônio Barbosa Filho, orçada em R$ 24.789.222,77. O prazo expirou nesta terça-feira. A vencedora foi a Tessalia Construtora e Incorporadora, de Limeira (SP), ao valor de R$ 22,7 milhões.

A licitação para melhorias no Córrego do Engenho Queimado recebeu nove propostas. O prazo era até às 9h30 desta quarta-feira, com teto de R$ 3.332.270,60. A empresa declarada vencedora foi a Construtora Excon, de Belo Horizonte (MG), com proposta de R$ 2,9 milhões.

Já a licitação para as obras no córrego Cubatão, nas proximidades do viaduto Dona Quita, está em andamento, com prazo até às 9h30 desta quinta-feira, 15, ao valor de R$ 10.968.259,63.

A Prefeitura irá analisar a documentação das empresas classificadas e informou nesta quarta-feira que “está trabalhando para sanar a ocorrência de alagamentos na cidade, através da realização de obras de drenagem” dos pontos críticos da cidade.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários