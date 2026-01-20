Um buraco de grandes proporções na rua Jamil César da Silva, no Parque do Horto, região norte de Franca, tem causado acidentes, prejuízos financeiros e revolta entre motoristas que utilizam diariamente o trecho. O problema fica logo na saída da rodovia Cândido Portinari para quem acessa a via, ponto considerado estratégico de fluxo, especialmente no período noturno.

Na última semana, o sushiman Thulio Henrique da Silva retornava do trabalho quando acabou caindo no buraco. Segundo ele, a cratera é profunda e difícil de ser visualizada à noite, o que aumenta o risco de acidentes.

“Assim que você sai da rodovia para entrar no Horto, o buraco está logo ali. Quando o carro cai, o impacto é muito forte. O meu pneu rasgou na hora”, relatou.