Um buraco de grandes proporções na rua Jamil César da Silva, no Parque do Horto, região norte de Franca, tem causado acidentes, prejuízos financeiros e revolta entre motoristas que utilizam diariamente o trecho. O problema fica logo na saída da rodovia Cândido Portinari para quem acessa a via, ponto considerado estratégico de fluxo, especialmente no período noturno.
Na última semana, o sushiman Thulio Henrique da Silva retornava do trabalho quando acabou caindo no buraco. Segundo ele, a cratera é profunda e difícil de ser visualizada à noite, o que aumenta o risco de acidentes.
“Assim que você sai da rodovia para entrar no Horto, o buraco está logo ali. Quando o carro cai, o impacto é muito forte. O meu pneu rasgou na hora”, relatou.
De acordo com Thulio, em menos de 60 minutos, quatro veículos caíram no mesmo buraco. Três deles tiveram pneus estourados no local. Além do carro dele, um BYD e um Corsa também foram danificados enquanto ele ainda aguardava ajuda.
O prejuízo do trabalhador foi imediato. Ele afirma que perdeu um pneu comprado há apenas 19 dias, arcando com um gasto aproximado de R$ 600. “É revoltante, porque não foi falta de cuidado. Simplesmente não dá para desviar”, lamentou.
Após o ocorrido, Thulio publicou o caso em suas redes sociais e recebeu novos relatos de motoristas que passaram pela mesma situação. Uma moradora contou que, recentemente, ajudou uma mulher grávida que também estourou o pneu exatamente no mesmo ponto.
O que diz a Prefeitura?
Procurada pela reportagem, a Prefeitura informou, por meio da Secretaria de Infraestrutura, que equipes de manutenção de asfalto e do setor de sinalização de trânsito iriam até o local para realizar uma avaliação técnica e adotar as medidas cabíveis para solucionar o problema e garantir mais segurança aos motoristas que trafegam pela via.
