O Sesc Franca preparou uma programação cultural diversificada e gratuita para a segunda quinzena de janeiro. A agenda contempla amantes da música, do teatro e das artes circenses, com atrações que vão do pop rock ao forró, ocupando diferentes espaços da unidade.

Do MPB ao rock

No domingo, 18, às 17h, o Terraço recebe a banda francana Grazon. Com forte presença de palco, o grupo traz um repertório de pop rock nacional, destacando sucessos da geração Charlie Brown Jr.

Circo e Teatro

No fim de semana seguinte, o foco se volta para o universo lúdico. No dia 24 de janeiro (sábado), às 17h, a Convivência será palco da intervenção "Gravidade Zero". Os artistas Adriano Bitu, Yako e Neryssa Sayuri desafiam a física com números de equilíbrio, malabarismo e contorcionismo.