O Sesc Franca preparou uma programação cultural diversificada e gratuita para a segunda quinzena de janeiro. A agenda contempla amantes da música, do teatro e das artes circenses, com atrações que vão do pop rock ao forró, ocupando diferentes espaços da unidade.
Do MPB ao rock
No domingo, 18, às 17h, o Terraço recebe a banda francana Grazon. Com forte presença de palco, o grupo traz um repertório de pop rock nacional, destacando sucessos da geração Charlie Brown Jr.
Circo e Teatro
No fim de semana seguinte, o foco se volta para o universo lúdico. No dia 24 de janeiro (sábado), às 17h, a Convivência será palco da intervenção "Gravidade Zero". Os artistas Adriano Bitu, Yako e Neryssa Sayuri desafiam a física com números de equilíbrio, malabarismo e contorcionismo.
No dia 25 de janeiro (domingo), a programação é dupla:
- Às 16h: A Cia. Circo de Bonecos apresenta o espetáculo "Circo de Coisas" na Convivência, onde objetos cotidianos ganham vida e se transformam em artistas.
- Às 17h: O forró toma conta da Comedoria com o grupo Madame Fulô. O show "De Fulô em Fulô" traz clássicos do gênero e composições autorais, celebrando a presença feminina na cena musical.
Todas as atividades são gratuitas e têm classificação indicativa livre. O Sesc Franca fica na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3.071.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.