O Tiro de Guerra de Franca está selecionando a próxima turma de atiradores para o serviço militar obrigatório na cidade. O processo envolve cerca de 3 mil jovens que completaram 18 anos, se inscreveram na Junta de Serviço Militar e agora passam pela triagem.

A unidade irá preencher 100 vagas para o ano de instrução. Nesta etapa de avaliação, a equipe do TG analisa diversos requisitos, incluindo os físicos e sociais dos candidatos, para determinar a elegibilidade para o efetivo.

A prestação do serviço militar está prevista na legislação vigente e é obrigatória. Os jovens selecionados passarão por um ano de instrução, onde receberão treinamento cívico e militar.

