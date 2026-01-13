Os serviços de limpeza urbana, coleta de resíduos e roçada em Franca são realizados pela Sempre Franca. Sempre que houver necessidade de solicitar atendimento, registrar uma demanda ou esclarecer dúvidas sobre esses serviços, a população deve entrar em contato exclusivamente pelos canais oficiais.

O atendimento está disponível pelo 0800 591 6842, que funciona tanto para ligações quanto para mensagens via WhatsApp, além do aplicativo Cidade Atende, onde também é possível registrar solicitações de forma prática e rápida.

Utilizar os canais corretos é fundamental para que a solicitação seja registrada adequadamente, encaminhada para a equipe responsável e acompanhada até a conclusão do serviço. Demandas feitas fora desses meios oficiais podem não entrar no sistema e, por isso, não gerar atendimento.

Ao falar diretamente com a Sempre Franca pelos canais oficiais, o cidadão contribui para a organização dos chamados, ajuda a agilizar o atendimento e fortalece um serviço mais eficiente para toda a cidade.

Sempre que precisar, utilize os canais oficiais da Sempre Franca. Registrar sua solicitação da forma correta faz a diferença para manter Franca limpa e organizada.