Ainda abalada pela morte do jovem atleta Iranslav Neoral, de 24 anos, a família voltou a viver momentos de apreensão. Um mês após o falecimento, o irmão dele, Iaroslav Filho, de 26 anos, precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Franca.
A internação ocorreu na noite deste sábado, 10, data que marcava os 30 dias da morte de Iranslav. De acordo com familiares, Iaroslav começou a passar mal no mesmo horário em que o irmão faleceu, relatando fortes dores no peito.
Internação e exames
Diante dos sintomas, a família agiu rápido e levou o rapaz diretamente para o Hospital do Coração. No local, um eletrocardiograma inicial apresentou resultados normais, porém, exames de sangue detectaram alterações que levaram a equipe médica a decidir pela internação imediata na UTI, por precaução.
Uma "Corrente de Oração" foi divulgada nas redes sociais, mostrando Iaroslav uniformizado com o kimono da equipe Alicerce, onde treinava ao lado do pai e do irmão.
De acordo com a atualização divulgada pela família neste domingo, 11, o quadro de saúde está estável. "Hoje, no horário da visita, eu o vi. Aparentemente ele está bem, estável, mas os médicos só vão liberá-lo quando descobrirem o motivo e saírem todos os resultados dos exames", relatou um familiar próximo. Por ora, não há previsão de alta.
Drama familiar
O caso gera comoção na cidade, pois a família ainda se recupera da perda de Iranslav Neoral. O jovem faleceu no dia 10 de dezembro após sofrer paradas cardíacas na Santa Casa de Franca, depois de um primeiro atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde não foram identificados sinais de infarto inicialmente.
Ambos os irmãos são atletas dedicados e integrantes da Alicerce Escola de Jiu-Jítsu. A comunidade esportiva e amigos de Franca agora se unem em orações pela pronta recuperação de Iaroslav Filho.
De azul, o jovem Iranslav. De branco, seu irmão, Iaroslav Filho
