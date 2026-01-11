Ainda abalada pela morte do jovem atleta Iranslav Neoral, de 24 anos, a família voltou a viver momentos de apreensão. Um mês após o falecimento, o irmão dele, Iaroslav Filho, de 26 anos, precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Franca.

A internação ocorreu na noite deste sábado, 10, data que marcava os 30 dias da morte de Iranslav. De acordo com familiares, Iaroslav começou a passar mal no mesmo horário em que o irmão faleceu, relatando fortes dores no peito.

Internação e exames

Diante dos sintomas, a família agiu rápido e levou o rapaz diretamente para o Hospital do Coração. No local, um eletrocardiograma inicial apresentou resultados normais, porém, exames de sangue detectaram alterações que levaram a equipe médica a decidir pela internação imediata na UTI, por precaução.