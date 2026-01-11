A Guarda Civil Municipal de Rifaina prendeu, na tarde deste domingo, 11, um homem de 25 anos que possuía mandado de prisão em aberto por ameaça. A ação ocorreu por volta das 15h30, em um estabelecimento comercial localizado na orla da praia artificial da cidade.

A equipe foi acionada após denúncia de que dois indivíduos estariam ameaçando clientes no local. Ao chegarem, os agentes conseguiram conter os suspeitos e realizar a abordagem.

Durante a averiguação nos sistemas de inteligência, a Guarda Civil Municipal constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos envolvidos.