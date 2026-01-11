Um empresário de 39 anos registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para investigar os crimes de estelionato e injúria racial ocorridos dentro de uma loja de telefonia, localizada na rua Major Claudiano, no Centro da cidade.

A vítima procurou a delegacia após, segundo ela, passar por uma situação de constrangimento e preconceito enquanto tentava resolver um problema administrativo na agência.

A cobrança indevida

De acordo com o registro policial, a vítima descobriu duas faturas em aberto em seu nome — nos valores de R$ 43,00 e R$ 31,89 — referentes a um plano de celular que ele afirma nunca ter contratado. O empresário, que declara ter todas as suas contas em dia, já havia registrado um boletim de ocorrência anterior, em 2024, pelo mesmo motivo: o uso indevido de seus dados para abertura de contas fraudulentas.