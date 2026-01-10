O vocalista Marciel Alexandre Ferreira, de 47 anos, integrante da Banda Lemon, de Franca, morreu neste sábado, 10. Conhecido como Boi no meio artístico e Judah para pessoas próximas, ele morreu em decorrência de trombose.
A banda publicou em suas redes sociais um comunicado se despedindo do músico. "Nosso parceiro de palco e de vida partiu, levando consigo um pedaço da nossa história", diz o texto.
O grupo, conhecido por se apresentar em casamentos e outros eventos pelo Brasil, relembrou momentos vividos ao lado de Marciel, dentro e fora dos palcos. "Foram anos compartilhando sonhos, risadas, desafios e vitórias — não apenas sob as luzes do palco, mas também no dia a dia, onde nascem os laços mais verdadeiros".
A banda informou que dará continuidade ao legado que Marciel ajudou a construir e seguirá com as apresentações. "Seguiremos em frente, honrando sua memória, sua trajetória e o amor que ele tinha por este projeto", completou. "Seremos irmãos para sempre. Que sua luz continue viva em nós e em cada nota que ainda ecoará."
O velório será realizado neste domingo, 11, das 9h às 16h, na sala 4 do Velório São Vicente. Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.
