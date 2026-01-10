O vocalista Marciel Alexandre Ferreira, de 47 anos, integrante da Banda Lemon, de Franca, morreu neste sábado, 10. Conhecido como Boi no meio artístico e Judah para pessoas próximas, ele morreu em decorrência de trombose.

A banda publicou em suas redes sociais um comunicado se despedindo do músico. "Nosso parceiro de palco e de vida partiu, levando consigo um pedaço da nossa história", diz o texto.

O grupo, conhecido por se apresentar em casamentos e outros eventos pelo Brasil, relembrou momentos vividos ao lado de Marciel, dentro e fora dos palcos. "Foram anos compartilhando sonhos, risadas, desafios e vitórias — não apenas sob as luzes do palco, mas também no dia a dia, onde nascem os laços mais verdadeiros".