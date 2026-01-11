11 de janeiro de 2026
Carreta bate, e carro e moto caem às margens do Rio Grande

Por Pedro Dartibale e Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Carro caído às margens do Rio Grande
Carro caído às margens do Rio Grande

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate e assustou motoristas próximo à ponte do Rio Grande, no trecho que liga as cidades de Rifaina e Sacramento (MG), na tarde deste domingo, 11.

De acordo com as informações da Prefeitura de Rifaina, o acidente envolveu três veículos: uma carreta, um carro de passeio e uma motocicleta.

Um vídeo mostra uma carreta atingindo a traseira de um carro que, com o impacto, acabou batendo em uma moto à sua frente. Com as colisões, tanto o carro quanto a moto, que estavam próximos à entrada da ponte que liga os estados de São Paulo e Minas Gerais, caíram às margens do Rio Grande.

O carro capotou — parando com as rodas para cima — e ficou completamente destruído. Já o caminhão teve a parte frontal parcialmente danificada, principalmente no lado direito.

Três pessoas foram socorridas pela ambulância de Rifaina até o pronto-socorro da cidade com ferimentos leves.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.

