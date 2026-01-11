A partir do próximo domingo, 18 de janeiro, o transporte público de Franca passa a operar com a nova tarifa de R$ 4, valor 20% menor que o atual. A mudança marca o início da operação da MoV Franca, nova concessionária do sistema, que assume o serviço com foco em tecnologia, segurança e mobilidade urbana.

Um novo capítulo do transporte público de Franca começa com o slogan “Mobilidade Inspirada em Você!”. A MoV Franca inicia a operação adotando modernos conceitos de mobilidade, conforto e inovação, alinhados às demandas da cidade e dos usuários do sistema.

A MoV Franca vai operar 62 linhas, distribuídas por todo o perímetro urbano do município. Para consultar a melhor opção de trajeto, verificar horários e conferir as ruas e avenidas atendidas por cada linha, basta acessar o site www.movfranca.com.br e clicar no link “Linhas e Horários”.

Recursos tecnológicos para o usuário

Todos os ônibus que operarão na cidade são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e contam com suspensão a ar, garantindo viagens mais suaves. Os veículos também são equipados com sistema de localização por GPS, Wi-Fi gratuito, biometria facial e tomadas USB para recarga de celulares e outros dispositivos eletrônicos.

A tecnologia também será aliada dos usuários no dia a dia. Por meio do aplicativo CittaMobi, será possível planejar as viagens diretamente pelo celular, acompanhando em tempo real a localização dos ônibus, sem a necessidade de esperar nos pontos. Toda a frota é 100% acessível, reforçando o compromisso com a inclusão e a mobilidade urbana eficiente.

Com foco na segurança dos usuários, os ônibus contam com quatro câmeras embarcadas, responsáveis por registrar imagens e sons durante todo o trajeto, contribuindo para a proteção de passageiros, motoristas e da operação como um todo.

Vans especiais para PCDs

A MoV Franca oferece um serviço gratuito voltado às pessoas com deficiência (PCD). O atendimento é realizado por meio de veículos de pequeno porte, do tipo van, equipados com elevadores e conduzidos por profissionais capacitados, garantindo mais conforto, segurança e autonomia aos usuários.

Para utilizar o serviço, é necessário realizar o agendamento com antecedência mínima de dois dias. A operação é gerenciada e coordenada pelo órgão gestor do sistema de transporte coletivo municipal, em parceria com a Prefeitura de Franca e a Secretaria Municipal de Segurança, sendo destinada exclusivamente a cadeirantes.

Os interessados devem comparecer ao Setor de Protocolo da Prefeitura, portando RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e laudo médico. A documentação será encaminhada para análise da Secretaria Municipal de Saúde. O telefone (16) 3720-5023 está disponível para contato.

Os usuários do serviço também contam com a praticidade do aplicativo MoV Franca Inclusiva. Por meio da ferramenta, pessoas previamente cadastradas podem solicitar e agendar viagens, além de acompanhar o trajeto em tempo real. O aplicativo está disponível gratuitamente para dispositivos com sistemas Android e iOS.

Cartões MoV

Os cartões MoV poderão ser utilizados como forma de pagamento das tarifas ou como autorização de embarque no transporte público de Franca, como ocorre nos casos de idosos e pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, estão disponíveis sete tipos de cartões eletrônicos, cada um com especificações próprias, destinados a diferentes grupos sociais:

MoV Comum;

MoV Vale-Transporte;

MoV Escolar;

MoV Idoso;

MoV Gratuidade;

MoV Servidor;

MoV Subsidiado.

O público pode conferir os benefícios e especificações de cada cartão disponível pelo site www.movfranca.com.br.

Valores das tarifas

Os benefícios se estendem ao bolso do consumidor. A tarifa passa a ser de R$ 4, valor 20% menor em relação ao preço atual da passagem.

Confira, abaixo, os valores das tarifas vigentes no transporte coletivo urbano de Franca, a partir de 18 de janeiro, por tipo de cartão:

MoV Comum: R$ 4

MoV Vale-Transporte: R$ 4

MoV Subsidiado: R$ 2,80

MoV Servidor: R$ 2,80

MoV Escolar: R$ 2

Segunda via do cartão: R$ 8

A MoV Franca mantém uma ampla rede de venda de créditos em estabelecimentos comerciais credenciados, facilitando o acesso dos usuários ao serviço. Ao todo, são mais de 40 pontos físicos distribuídos por diferentes regiões da cidade. A lista completa pode ser consultada no site www.movfranca.com.br, no link “Rede Credenciada”, disponível na página “Serviços”.

Pontos de cadastro e emissão de cartões

A empresa também disponibiliza dois pontos físicos próprios voltados ao atendimento da população. Nesses locais, os usuários podem realizar cadastro, emitir bilhetes eletrônicos de transporte, adquirir créditos e esclarecer dúvidas, garantindo um serviço mais ágil, acessível e eficiente.

Terminal Central Ayrton Senna , na rua General Telles, 1.260, no Centro;

, na rua General Telles, 1.260, no Centro; Garagem da MoV Franca, na avenida Willian Azzuz, 480, no bairro Recreio Campo Belo.

Contatos

A população pode interagir e entrar em contato com a MoV Franca pelo site www.movfranca.com.br, pelos telefones (16) 3706-4906 e 0800 000 0115, e pelo e-mail contato@movfranca.com.br.